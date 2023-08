SNP: Bićemo jedan od najvažnijih političkih aktera i ubuduće

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP) biće jedan od najvažnijih aktera crnogorske politike i ubuduće, kazali su iz te stranke dodajući da grupa njihovih bivših funkcionera, predvođenih doskorašnjom predsjednicom Skupštine Danijelom Đurović, odavno kuje plan da se približi Demokratskoj partiji socijalista.

Đurović je danas, u intervjuu Vijestima, odgovarajući na pitanje zašto je napustila SNP, rekla da odgovornost za katastrofalne rezultate na lokalnim izborima ne može da se “svali” na gradske i opštinske odbore, već da krivicu mora prvo da snosi vrh stranke na čelu sa predsjednikom.

Iz SNP-a su u reagovanju naveli da je nekoliko bivših funkcionera te stranke, predvođenih Đurović, “na Vidovdan ove godine krenulo nemoralnim političkim putem”, odričući se svih načela i principa po kojima se SNP 25 godina u Crnoj Gori prepoznaje kao časna partija.

“Najbolje svjedočanstvo toj tezi je današnje obraćanje Đurović kojim je potvrdila da su ona i još nekoliko naših bivših funkcionera već neko vrijeme predano radili kako bi nanijeli političku štetu SNP-u nadajući se da SNP neće preći cenzus”, kazali su iz te stranke.

Kako su dodali, taj cilj nije ostvaren a SNP je na izborima ostvario “mnogo bolji rezultat nego što su oni očekivali i uprkos opstrukcijama koje su vršili”.

Iz SNP-a su rekli da je ta stranka jedan od ključnih konstituenata ove Vlade Crne Gore, kao i da će biti jedan od najvažnijih aktera crnogorske politike i ubuduće.

“Takav uticaj i snagu SNP ostvaruje zahvaljujući svojoj politici i časnim članovima i glasačima koji danas svi do jednoga osuđuju te nemoralne poteze Đurović i još nekih naših bivših funkcionera”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, malo koji funkcioner bilo koje partije je “nanio toliku štetu svojoj partiji kakvu je Đurović u kontinuitetu nanosila SNP-u”.

Iz SNP-a su rekli da Đurović u izbornoj kampanji nije doprinosila, već se nadala da će SNP uzeti što je moguće manje glasova.

“U kojoj mjeri su Đurović i još neki naši bivši funkcioneri potpali pod uticaj DPS-ovog načina vođenja politike najbolje govori podatak da su se oni odrekli stranačkih funkcija u SNP-u, ali se niko od njih nije odrekao nijedne državne funkcije na koje su svi redom došli zahvaljujući isključivo SNP-u”, kazali su iz te stranke.

Oni su ocijenili da je to politički nemoral koji će, prema njihovim riječima, ući u udžbenike kao “klasični primjer političke pokvarenosti, neetičnosti i zaslijepljenosti funkcijama”.

Iz SNP-a su kazali da je upravo Đurović sa pozicija predsjednice Skupštine preduzimala pojedine korake kojima se čudilo njihovo članstvo i zbog čega su često svi bili kritikovani.

Iz te stranke tvrde da je Đurović u dogovoru sa DPS-om zaslužna za to što je Radoje Žugić i dalje guverner Centralne banke Crne Gore.

“Ona je direktno odgovorna za to što radnici KAP-a, kojima je zahvaljujući SNP-u omogućen odlazak u penziju po povlašćenim uslovima, ni dan danas nijesu ostvarili to pravo jer se Đurović više nudila za ambasadorsku poziciju nego za to da se mnogo više založi da radnici KAP-a ostvare prava koja im pripadaju”, rekli su iz SNP-a.

Oni su naveli da su ih u vrijeme lokalnih izbora prošle godine najviše koštali postupci Đurović, koja je, kako tvrde, sa Demokratskom partijom socijalista tada dogovarala izglasavanje takozvanih “zetskih zakona”.

Iz te partije su naveli da je tadašnji nosilac izborne liste SNP-a Nebojša Vuksanović, za svoj izborni neuspjeh na lokalnim izborima u Podgorici najviše optuživao upravo Đurović, dok je sada njen prvi saradnik.

“Danas je to izgleda potisnuto u zaborav, ali i to i svu drugu štetu koju su nam stvarali u poslednje vrijeme pamte članovi i glasači SNP-a i poručuju i Đurović i ostalim našim bivšim funkcionerima da im svima zajedno želimo srećan put u zagrljaj Đukanovićevog DPS-a”, rekli su iz SNP-a.

Oni su rekli da nije bilo jasnije poruke da je Đurović sebe politički dalje vezala za DPS od one odluke DPS-a da sruši Vladu zbog potpisivanja Temeljnog ugovora, a da samo mjesec dana kasnije nju sačuva na mjestu predsjednice Skupštine.

“Sve što gledamo ovih dana povodom djelovanja pojedinih naših bivših funkcionera predvođenima Đurović direktna je posledica direktnih dogovora koje su iza naših leđa pravili sa Đukanovićevim DPS-om”, kazali su iz SNP-a.

Oni tvrde da se i ministar prosvjete Miomir Vojinović, uz Đurović, ”svojski potrudio” da im našteti.

Iz SNP-a su rekli da je Vojinović smjenjivao sa državnih pozicija pojedine funkcionere koji su bili privrženi reformama i idealima pobjede od 30. avgusta, a “promovisao pojedince koji su jedino bili lojalni DPS-u ili DPS-ovim satelitima”.

“Nijesmo se mogli načuditi zašto to radi, ali vrijeme je pokazalo da i Vojinović i Đurović i svi drugi naši bivši funkcioneri koji se ovih dana okupljaju oko nove političke opcije odavno kuju plan kako da iznevjere SNP, a da se što je moguće više približe poraženom DPS-u”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, četvrt vijeka SNP se u Crnoj Gori borio za razvlašćivanje DPS-a i taj cilj je izboren 30. avgusta 2020.

Iz SNP-a su rekli da je nekada dominantna, najmoćnija partija u Crnoj Gori danas duboka opozicija.

“SNP je uspio da pobijedi mnogo ozbiljnije i teže protivnike od prebjega kao što su Đurović i još neki naši bivši funkcioneri. Zato mi ni danas nemamo nikakvu dilemu – SNP može biti samo uticajniji i jači kada u svojim redovima nema nemoralnih i gramzivih ljudi poput Đurović”, zaključuje se u saopštenju.

