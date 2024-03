Snažan zemljotres pogodio Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Snažan zemljotres, jačine 5,3 stepena, potresao je jutros oko četiri sata Crnu Goru.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, epicentar potresa bio je 32 kilometra sjeverozapadno od Nikšića.

Zemljotres je registrovan u četiri sata i šest minuta, na dubini od deset kilometara, a osjetio se u cijeloj Crnoj Gori.

Na sajtu crnogorskog Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju još nema podataka o ovom zemljotresu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS