Slovenija će nastaviti da snažno podržava Crnu Goru na evropskom putu

Podgorica, (MINA) – Slovenija će nastaviti da snažno podržava Crnu Goru na njenom evropskom putu, na političkom nivou i kroz ekspertsku pomoć i podršku jačanju administrativnih kapaciteta, poručio je državni sekretar u Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova Slovenije, Marko Štucin.

Iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova saopšteno je da je na sastanku državnog sekretara tog resora Milisava Raspopovića i Štucina ocijenjeno da su Crna Gora i Slovenija prijateljske zemlje i saveznice u okviru NATO-a i da su bilateralni odnosi veoma dobri i sadržajni.

„Štucin je naglasio važnost obostrane posvećenosti daljem jačanju bilateralnih odnosa, istakavši da će Slovenija nastaviti da snažno podržava Crnu Goru na evropskom putu, na političkom nivou, kao i kroz ekspertsku pomoć i podršku jačanju administrativnih kapaciteta“, navodi se u saopštenju.

Raspopović je zahvalio na kontinuiranoj podršci Slovenije reformskim procesima čiji je cilj približavanje članstvu u Evropskoj uniji.

On je istakao da zajedničke vrijednosti, strateški pravci razvoja i posvećenost kolektivnoj bezbjednosti daju dodatan impuls saradnji dvije zemlje.

Raspopović je kazao da Crna Gora posebno cijeni to što je Slovenija podržala izbor Podgorice za sjedište Regionalnog centra za borbu protiv sajber kriminala i sajber bezbjednost (WB3C).

„Tokom sastanka je bilo riječi o prioritetima i aktivnostima Slovenije kao nestalne članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kao i drugim aktuelnim dešavanjima u Evropi i na globalnom planu“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS