Slijediti preporuke SZO u procesu transformacije zdravstva

Podgorica, (MINA) – Transformacija javnog zdravstva ne može početi bez razvoja upravljačkih kapaciteta i menadžerskih profila i usvajanja znanja o kriznom menadžmentu, poručeno je sa sastanka potpredsjednika Vlade Srđana Pavićevića i šefice kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Crnoj Gori, Mine Brajović.

Iz Pavićevićevog kabineta saopštili su da su se on i Brajović, koji su dugogodišnji saradnici i vrsni poznavaoci prilika u crnogorskom zdravstvenom sistemu, prvi put sreli nakon formiranja 44. Vlade.

„Sagovornici su bili u potpunosti saglasni da transformacija crnogorskog javnog zdravstva ne može otpočeti bez razvoja upravljačkih kapaciteta i menadžerskih profila i usvajanja znanja o kriznom menadžmentu“, kaže se u saopštenju.

Pavićević i Brajović smatraju da transformacija ne može početi bez formiranja jasne vizije sistema u okviru koje se njegova funkcionalnost, ekonomska održivost i otpornost projektuju na osnovu „naučenih lekcija“ iz globalnih kriza.

Pri tome je, kako su dodali, akcenat na posvećenosti, entuzijazmu, empatiji, etičnosti medicinskog osoblja i poštovanju ljekarskog poziva.

Brajović je čestitala Pavićeviću na imenovanju za poziciju potpredsjednika Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalnu politiku, naglašavajući da su te oblasti, gledano iz perspektive SZO, ključne za ukupnu dobrobit građana i blagostanje društva.

Zdravlje je, kako je istakla Brajović, preduslov svakog napretka.

„Stanje u ključnim oblastima društva, odnosno kvalitet usluga koje država obezbjeđuje građanima, direktno se reflektuje na njihovo fizičko i mentalno zdravlje, radnu sposobnost i motivaciju za lični i društveni napredak“, rekla je Brajović.

Ona je, govoreći o nedavnoj kovid krizi, kazala je u Crnoj Gori, ali i na globalnom nivou, pandemija sa hirurškom preciznošću ukazala na neuralgične karike sistema i otkrila mnoštvo slabosti i fragilnosti.

„Preporuka SZO je da jedan zdravstveni sistem treba razvijati tako da može uspješno odgovoriti na globalne krize, koje prijete da budu češće nego što je to bio slučaj u prethodnim decenijama“, navodi se u saopštenju.

Pavićević je zahvalio na kontinuiranoj pažnji i pomoći SZO.

On je istakao da Crna Gora ima sreću da tu prestižnu svjetsku organizaciju zastupa osoba koja s vanrednom posvećenošću i stručnošću prati i reaguje na sve prilike i neprilike u javnom i privatnom zdravstvu Crne Gore.

Pavićević je poručio da će, na bazi prirodnog i dugoročnog partnerstva, nastaviti uspješnu saradnju sa Kancelarijom SZO u Crnoj Gori.

Cilj te saradnje je, kako je dodao, rješavanje neuralgičnih tačaka u crnogorskom zdravstvenom sistemu i razvoj komplementarnih usluga, koje se tiču obrazovanja i sistema socijalne zaštite, jer su to preduslovi za oporavak i stabilizaciju ukupnih društvenih prilika.

„Razgovor je protekao u razmjeni informacija i uvida koji se tiču brojnih izazova crnogorskog zdravstva ‒ nedostatka kapaciteta, odliva ljekara, njihove i preopterećenosti medicinskog osoblja, nedostatka menadžerskog kadra i nefunkcionalnog odnosa između urgentne, primarne i tercijarne zdravstvene zaštite“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da to dramatično poskupljuje usluge, opterećuje ukupan budžet za zdravstvo i uzrokuje neracionalnu potrošnju antibiotika, nizak nivo digitalizacije unutar cijelog sistema i nedostatak protokola, indikatora i baza podataka.

Pavićević se saglasio da bez egzaktnih i relevantnih podataka o vrsti i načinu pružanja zdravstvenih usluga ne može biti istinske transformacije sistema.

„Jedino značajno većim ulaganjima u bolničku infrastrukturu, modernu tehnologiju i poboljšanje uslova rada možemo zadržati stručni kadar i stvarati novi“, rekao je Pavićević.

On je ocijenio da ljekari ne napuštaju Crnu Goru zbog niskih plata, već zbog uslova rada, zastarjele tehnologije i nepostojanja jasnih protokola i opšteprihvaćenih standarda.

