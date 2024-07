Cijene nafte rastu na kraju sedmice

London, (MINA-BUSINESS)- Cijene nafte porasle su u azijskom trgovanju na kraju sedmice.

Podaci o rastu američke ekonomije u drugom tromjesečju doprinijeli su rastu cijena, prenosi SEEbiz.

West Texas Intermediate sirova nafta za isporuku u septembru ustalila se na 78,39 USD po barelu u azijskom trgovanju, što je 11 centi više nego na zatvaranju u četvrtak.

Septembarske terminske cijene nafte Brent porasle su 13 centi na 82,5 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS