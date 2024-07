Političke subjekte i odgovorne osobe uvesti u zonu prekršajne odgovornosti

Podgorica, (MINA) – Agencija za sprječavanje korupcije, (ASK) nema formalne preduslove za pokretanje prekršajnih postupaka protiv koalicija i grupa birača, zato što ih Zakon o prekršajima ne prepoznaje jer nemaju status pravnih lica, saopšteno je iz Udruženja za odgovorni i održivi razvoj (UZOR).

“Dok se izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima politički subjekti i odgovorna lica u političkom subjektu ne uvrste kao subjekti prekršajne odgovornosti, ASK nema formalne preduslove za pokretanje prekršajnih postupaka protiv koalicija i grupa birača”, rekla je programska menadžerka UZOR-a Maja Nikolić.

Ona je kazala da je UZOR-ova analiza Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja „Finansiranje političkih subjekata i izbornih kampanja pod lupom: problemi i rješenja“ pokazala da aktuelni pravni okvir ne predviđa valjane mjere zaštite i kazne za zaobilaženje pravila, što ograničava efikasnu kontrolu eventualnih nepravilnosti.

Nikolić je ocijenila da su ASK-u „vezane ruke“ pa sve i da postoji volja, ne postoji način za pokretanje postupka protiv koalicija i grupa birača.

“Pojašnjenje je jednostavno – Zakon o prekršajima ih ne prepoznaje jer nemaju status pravnih lica”, istakla je Nikolić.

Ona je objasnila i da je konstatovano da je potrebno zaustaviti zloupotrebe kreirane nenovčanim prilozima koje su dio gotovo svake kampanje, pa bi novo zakonsko rješenje moralo dodatno ograničiti ili potpuno ukinuti ovu mogućnost.

“UZOR preporučuje i preciznije propisivanje uslova, pravila i rokova za zaduživanje političkih subjekata kod banaka i drugih finansijskih institucija, kako bi se otklonio prostor za paušalno tumačenje Zakona i pojavu „dvostrukih aršina“, rekla je Nikolić.

Ona je dodala da, iako je Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ograničeno zapošljavanje lica na određeno vrijeme od raspisivanja do održavanja izbora, problematično što je pod istim uslovima dozvoljeno zaključivanje ugovora za obavljanje privremenih i povremenih poslova koji nijesu predviđeni aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta što je u suprotnosti sa važećim Ugovorom o radu.

Nikolić je ukazala i da privredna društva u državnom vlasništvu, odnosno vlasništvu lokalne samouprave nemaju zabranu zapošljavanja na određeno ili neodređeno, kao ni ugovora o djelu, pa je ključno razmatranje ograničavanje zaključivanja ugovora o djelu, uz propisivanje ograničenja i obaveza u slučaju ovih privrednih društava.

Ona je kazala da je, budući da trenutnim zakonom nije predviđena prekršajna odgovornost, neophodno metodološki razraditi načine sprovođenja kontrole eventualnog vršenja pritiska od političkih subjekata, pravnih i fizičkih lica prilikom prikupljanja priloga ili bilo koje druge aktivnosti vezane za izbornu kampanju.

Nikolić smatra i da je neohodno uvođenje sistema koji bi omogućavao licima na koja se vrši pritisak, da podnesu prijavu Agenciji za sprječavanje korupcije.

“Aktuelno pravno rješenje tretira samo slučajeve u kojima predsjednički kandidat nastupa ispred određenog političkog subjekta, ali je potrebno i definisati na koji način se postupa sa sredstvima koja se ne prenesu na poseban račun, a tiču se kandidata za Predsjednika Crne Gore koji ne nastupa ispred nekog političkog subjekta”, rekla je Nikolić

