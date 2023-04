Sjutra Ramazanski bajram

Podgorica, (MINA) – Muslimani širom svijeta proslaviće sjutra veliki islamski praznik – Ramazamski bajram.

Ramazanski bajram traje tri dana i obilježava kraj Ramazana, odnosno mjeseca posta tokom koga se muslimani, od zore do zalaska sunca, uzdržavaju od jela, pića i intimnog odnosa.

Ove godine Ramazan je počeo je 23. marta, a biće završen večeras, iftarom u 19 sati i 38 minuta.

Tokom posta, vjernici se uzdržavaju i od loših misli i predanošću vjeri čiste svoju dušu i razum.

Mjesec Ramazana jedan je od najznačajnijih mjeseci u godini za sve muslimane.

Predanost vjeri i stalni ibadet vjernicima omogućava da tokom mjeseca Ramazana očiste duše i istinski zatraže oprost za sve svoje grijehe.

Bajram namaz ove godine biće klanjan sjutra u svim džamijama u Crnoj Gori u šest sati i 30 minuta.

