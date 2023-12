Sjutra protest Za sve civilne žrtve rata

Podgorica, (MINA) – Akcija za ljudska prava (HRA), Udruženje Štrpci – Protiv zaborava i Bošnjačko vijeće (BV) u Crnoj Gori organizovaće sjutra protest ispred Skupštine, zbog predloženih izmjena i dopuna Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti.

Iz BV i tih nevladinih organizacija (NVO) pozvali su sve građane da sjutra ispred Skupštine izraze protest i pošalju poruku da porodice svih civilnih žrtava rata zaslužuju prava na socijalnu podršku i da niko ne bi smio da ih dijeli.

„HRA i “Štrpci – Protiv zaborava” snažno protestuju protiv najnovijih amandmana na Predlog izmjena i dopuna Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti, koje su danas podnijeli poslanici Nove srpske demokratije (NSD) Slaven Radunović i Demokrata Momčilo Leković“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se amandmanima još više sužava institut civilne žrtve rata, koji su prethodno poslanici NSD-a i Demokratska narodne partije u Predlogu zakona već predložili na diskriminatoran način.

Iz HRA, Udruženja Štrpci – Protiv zaborava i BV kazali su da NSD i Demokrate sad predlažu da se civilnim žrtvama rata smatraju samo crnogorski državljani koji su poginuli, umrli ili nestali usljed oružanih sukoba na teritoriji Crne Gore.

„A što i dalje kao korisnike prava iz zakona isključuje članove porodice putnika iz Crne Gore koji su oteti iz voza u Štrpcima i ubijeni na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i porodice otetih i nestalih ljudi iz Crne Gore na Kosovu, iako svi žive u Crnoj Gori i državljani su Crne Gore“, naveli su iz BV i tih NVO.

Prema njihovim riječima, takav pristup, koji civilnim žrtvama rata smatra samo žrtve NATO intervencije, a isključuje sve druge crnogorske državljane stradale na teritoriji bivše zajedničke države, suprotan je ljudskim pravima i svim moralnim principima.

„Predlog NSD-a i Demokrata je čak dodatno restriktivan, jer uvodi i uslov prethodnog izdržavanja članova porodice od civilne žrtve rata, a što kao korisnike prava isključuje roditelje stradale djece, pa tako čak i pojedine članove porodica žrtava NATO bombardovanja“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, predloženim amandmanima porodice stradale desetogodišnje Julije Brudar i trinaestogodišnjih Olivere Maksimović i Miroslava Kneževića ne bi mogle da ostvare pravo na socijalnu podršku, jer ih stradala djeca nijesu izdržavala.

Iz HRA-a, Udruženja Štrpci – Protiv zaborava i BV rekli su da se postavlja pitanje zašto se zakon propisuje samo za pojedince i iz njegove primjene isključuju svi oni koji zaslužuju priznanje statusa civilne žrtve rata.

