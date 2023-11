Sjutra na snazi crveni meteoalarm zbog jakog vjetra i obilne kiše

Podgorica, (MINA) – Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS) izdao je za sjutra crveni meteoalarm, zbog jakog vjetra i obilne kiše.

Na sajtu ZHMS objavljeno je da se sjutra u kontinentalnim i planinskim oblastima, kao i u centralnom dijelu i na primorju očekuju udari vjetra od preko 90 kilometara na sat.

“Zbog očekivane meteorološke situacije ZHMS izdaje upozorenje na obilnu kišu, jak južni vjetar i talase na moru. Potencijalno su moguće određene posljedice na terenu”, naveli su iz Zavoda.

U Crnoj Gori, kako su najavili, sjutra će biti umjereno do potpuno oblačno, kišovito i vjetrovito.

Iz ZHMS kazali su da se povremeno očekuju pljuskovi i grmljavina, ponegdje obilne padavine, a lokalno su moguće i vremenske nepogode.

“Vjetar će biti pojačan i jak, na udare olujni ili orkanski. Krajem dana ili u večernjim satima u većini predjela prestanak padavina i slabljenje vjetra, ponegdje mguće ranije”, naveli su iz ZHMS.

Kako su rekli, i u nedjelju će biti slično vrijeme kao i u petak, dok se u subotu očekuje znatno manje kiše.

Iz ZHMS su kazali da će more biti jače talasasto do uzburkano.

“Kao posljedica obilne kiše lokalno su mogući kratkotrajni problemi sa obilnom količinom vode – flashflood efekti, posebno u urbanim sredinama, na bujičnim tokovima i duž saobraćajnica koje presjecaju planinske kosine”, naveli su iz Zavoda.

