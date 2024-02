Šimun: Predložio sam razrješenje menadžmenta KCCG

Podgorica, (MINA) – Ministar zdravlja Vojislav Šimun potvrdio je da je predložio razrješenje menadžmenta Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).

Šimun je rekao da je Komisija pripremila izvještaj i da će biti razmatran na Vladi.

Kako je kazao, nakon upoznavanja ostatka članova Vlade odluku će donijeti na sjednici u četvrtak.

“Ja sam dao predlog za razrješenje”, rekao je Šimun na konferenciji za novinare.

