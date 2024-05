Spaić osmoplasirani u Kobeu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski paraolimpijac Miloš Spaić kao osmoplasirani završio je takmičenje u bacanju kugle na Svjetskom paraatletskom prvenstvu u japanskom Kobeu.

Spaić, koji se takmičio u kategoriji F11 (osobe bez vida), najbolji hitac – 10,92 metra ostvario je u prvoj seriji.

On u Kobeu nije uspio da ispuni haj performans /high performance – 11,66/, koji bi mogao da mu omogući nastup na Paraolimpijskim igrama u Parizu.

Spajićev lični rekord, koji je bacio 1. maja u Baru, iznosi 11,39 metara.

Novu priliku da se domogne haj performansa imaće na sankcionisanim mitinzima u Notvilu i Kruševcu.

U kategoriji takmičilo se 12 bacača, od kojih je njih osam izborilo veliko finale.

Zlatnu medalju osvojio je Amirhosein Alipur Darbis iz Irana sa rezultatom 14 metara i 61 centimetara.

Srebrni je bio Rus Igor Baskakov (13.62), a bronzani Mehdi Olad iz Irana (13.28).

U finalu takmičio se i Miljenko Vučić iz Hrvatske i hicem od 12,88 metara završio na petom mjestu.

Nastup na SP u Kobeu finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta, koji je podržalo Miistartsvo sporta i mladih.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS