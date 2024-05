Povećanje broja metroloških kontrola

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Broj mjerila koja su predmet metrološke kontrole se stalno povećava, što je pokazatelj direktnog povećanja stepena kvaliteta pružanja javnih usluga i povjerenja građana u rezultate mjerenja, saopšteno je iz Zavoda za metrologiju.

Zavod se i ove godine pridružuje proslavi Svjetskog dana metrologije koji se svakog 20. maja proslavlja sa ciljem obilježavanja godišnjice potpisivanja Metarske konvencije 1875. kojom je uspostavljen jedinstven sistem mjernih jedinica.

“Tema Svjetskog dana metrologije za ovu godinu je Održivost i odabrana je zbog važnosti za različite mogućnosti mjerenja ključne za podsticanje održive globalne ekonomije i životne sredine. Primjeri za to uključuju mjerenje potrošnje energije u industriji, građevini i transportu, upravljanje resursima u poljoprivredi i šumarstvu, identifikovanje izvora zagađenja i postavljanje ciljeva za zaštitu okoline”, navodi se u saopštenju.

Tačna mjerenja, kako je precizirano, omogućavaju razumijevanje i rješavanje kompleksnih izazova u ekologiji, kao što su klimatske promjene, zagađenje i iscrpljivanje resursa.

“Održivost, kao tema, podstiče nas da istražimo kako metrologija doprinosi poboljšanju naše svakodnevice”, navodi se u saopštenju.

Metrologija nas, kako je ocijenjeno, osnažuje da donosimo odluke na osnovu tačnih informacija, bez obzira na to da li je riječ o kvantifikovanju emisije ugljenika, mjerenju otpada ili praćenju prirodnih staništa.

“Upravo u okviru obilježavanja Svjetskog dana metrologije, Zavod za metrologiju je 17. maja otvorio vrata nacionalnih kalibracionih laboratorija za studente Elektrotehničkog i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Tom prilikom studentima su prezentovane mogućnosti mjerenja u Zavodu, a ujedno im je upućena i poruka da su dobrodošli da svoju karijeru počnu u našim laboratorijama i tako doprinesu održivosti metrologije kao specifične nauke.

“Zavod za metrologiju svojim uslugama pruža podršku akreditovanim i ispitnim laboratorijama, kao i svim ostalim subjektima privatnog i javnog sektora koji imaju obavezu da koriste usaglašenu i metrološki sljedivu mjernu opremu, u cilju postizanja potrebnog nivoa kvaliteta robe, usluga i radova”, rekli su iz Zavoda.

Kada je riječ o zaštiti životne sredine, Zavod u okviru svojih kapaciteta pruža usluge i doprinosi jačanju te važne oblasti.

“Broj mjerila koja su predmet metrološke kontrole se stalno povećava, a to je pokazatelj direktnog povećanja stepena kvaliteta pružanja javnih usluga, povjerenja građana u rezultate mjerenja, poboljšanja kvaliteta života građana i njihove zaštite”, navodi se u saopštenju.

Svjetski dan metrologije 2024. obilježava se sloganom Mjerimo danas za održivo sjutra i od ove godine zvanično je priznat kao dio UNESCO liste Međunarodnih dana. Manifestacije povodom Svjetskog dana metrologije odvijaju se širom svijeta pod pokroviteljstvom Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM) i Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML).

