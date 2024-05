Vujović: Ključni zadatak Vučića da spriječi napredak Crne Gore ka EU

Podgorica, (MINA) – Ključni zadatak politike Aleksandra Vučića je da osujeti i spriječi napredak Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU), posebno u osjetljivoj fazi uoči dobijanja Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), smatra lider Socijaldemokratske partije Ivan Vujović.

Vujović je rekao da je Vučić politički nasilnik i ko povija kičmu pred takvima najgore prolazi i proživljava poseban tretman maltetiranja i šikaniranja.

“To bi trebalo da bude zaključak našeg državnog vrha na čelu sa premijerom i ministrom vanjskih poslova, nakon jednomjesečne sage oko Rezolucije o genocidu u Srebrenici i maltretiranja crnogorske javnosti u izvedbi Vučića i njegovih crnogorskih vazala, inače Spajićevih “partnera” u izgradnji evropske Crne Gore”, kazao je Vujović.

On je rekao da je manje važno, kako je naveo, Pokret Evropa sad (PES) saginjanje, manipulisanje sa besmislenim amandmanima koji su imali samo jedan cilj – da pokušaju umiriti Vučića i njegove, ako je nešto iz toga naučeno i izvučena pouka.

“A ta pouka je prosta – sa protagonistima nasilničke, nacionalističke i zle politike iz 90-ih prošlog vijeka, a posebno sa crnogorskim vazalima te politike, ne može biti ni Evrope, ni napretka ni razvoja”, rekao je Vujović.

On je kazao da je svakome ko išta zna o politici jasno da je ključni zadatak ove nasilničke politike da osujeti i spriječi napredak Crne Gore ka Evropskoj uniji, posebno u ovoj osjetljivoj fazi uoči dobijanja tzv. IBAR-a.

Vujović smatra da je zbog toga cijela priča oko Rezolucije o Srebrenici u UN poslužilo kao sjajan povod za dizanje tenzija i kreiranje dileme oko fundamentalnog civilizacijskog pitanja kakvo je pitanje genocida u Srebrenici.

“Na to se dodatno nakalemila besmislena inicijativa oko Rezolucije o Jasenovcu kao dodatan maehanizam za kvarenje odnosa sa Hrvatskom, članicom EU, zbog čega je uslijedila i protestna nota iz ove zemlje”, naveo je Vujović.

On je istakao da Jasenovac kao monstruozni zločin zločinačke i kvislinške NDH nikada niko nije osporio, niti iko u Crnoj Gori veliča monstrume i zlikovce poput Anta Pavelića i ostalih prvaka NDH, dok se kreatori i izvođači srebreničkog genocida u značajnom dijelu javnosti slave kao srpski heroji.

“I treba li podsjećati da ih tako tretiraju oni sa kojima nas Spajić želi uvesti u EU. Oni koji ga danas ucjenjuju,ponižavaju i primoravaju da povlači štetne političke poteze kako bi održao vlast, rušeći evropsku poziciju zemlje i svađajući nas sa susjedima”, kazao je Vujović.

On je rekao da Spajiću, ne vrijedi vlast u kojoj ćete morati da pravi takve ustupke i da ponižava, i sebe i državu.

“Nasilnika Vučiča, kao što vidite, time nećete zadovoljiti a još manje njegovu crnogorsku poslugu i plaćenike. Crna Gora, premijeru Spajiću, koja sjutra slavi dan svoje nezavisnosti, ne traje 1000 godina da bi danas služila kao krpa šešeljevske politike. Zato, ne ponižavajte nas, jer će crnogorski građanski odgovor biti žestok”, poručio je Vujović.

