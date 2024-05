Raspisan tender za izradu softvera za kontrolu podataka iz popisa

Podgorica, (MINA) – Uprava za statistiku (Monstat) raspisala je u petak tender za nabavku softvera koji će građani korisiti za kontrolu podataka o etničko-kulturološkim karakteristikama prikupljenih popisom stanovništva, domaćinstava i stanova.

Kako je saopšteno iz Monstata, tenderska procedura predstavlja postupak jednostavne nabavke usluga – zahtjev za dostavljanje ponuda koji se objavljuje na Elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN).

Navodi se da je procijenjena vrijednost javne nabavke 20 hiljada EUR sa porezom na dodatu vrijednost (PDV).

Ističe se da je rok za dostavljanje ponuda 31. maj.

“U skladu sa procedurama, Monstat je formirao komisiju za sprovođenje jednostavne nabavke”, kaže se u saopšteju.

Iz Monstata su naveli da je, neposredno prije raspisivanja tendera, Generalni sekretarijat Vlade donio rješenje o ukidanju stepena tajnosti podataka sa tehničke specifikacije.

“Komisija za praćenje uspostavljanja softvera za provjeru podataka prikupljenih tokom procesa popisa stanovništva će pratiti sprovođenje tendera, kako je to predviđeno Zakonom o popisu”, naveli su iz Monstata.

