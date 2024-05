Akademcu pet medalja u Nišu

Podgorica, (MINA) – Tekvondo klub Akademac nastup na tradicionalnom međunarodnom turniru Asteriks kup u Nišu završio je sa pet medalja – tri zlatne i po jednom srebrnom i bronzanom.

Zlatne medalje osvojili su kadet Danilo Vujošević u kategoriji A (do 65) u borbama i seniorke Milena Šćepanović u A klasi i Sofija Musić u višoj B klasi (2,1) u formama.

U istoj kategoriji Mira Jovanović osvojila je srebrnu medalju.

Bronzani je bio kadet Pavle Jovićević, u kategoriji A (do 57).

Bez medalje završio je kadet Kosta Bulatović, u kategoriji A (do 41), koji je zaustavljen u osmini finala.

“Turnir je okupio 834 takmičara i takmičarki iz 103 kluba i 17 država. Izuzetno smo zadovoljni nastupom naših takmičara, imajući u vidu jačinu turnira”, rekao je trener Akademca Zoran Nedić agenciji MINA.

