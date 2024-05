Sistemski rizik po finansijsku stabilnost umjeren

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sistemski rizik po finansijsku stabilnost je umjeren, stoga je potrebno i dalje pažljivo pratiti prisutne rizike, posebno u kontekstu i dalje prisutne neizvjesnosti na tržištu, ocijenjeno je na sjednici Savjeta za finansijsku stabilnost.

Sjednicom je predsjedavala guvernerka Centralne banke (CBCG) i predsjedavajuća Savjeta, Irena Radović, a prisustvovali su i članovi Savjeta, ministar finansija, Novica Vuković, predsjednik Komisije za tržište kapitala Željko Drinčić i predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Marko Ivanović.

Na poziv guvernerke, sjednici je prisustvovao i direktor Fonda za zaštitu depozita, Vojin Vlahović.

Na sjednici je razmatran Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost u prošloj godini.

“U ovom dokumentu je istaknuto da je finansijska stabilnost tokom prethodne godine bila očuvana, uprkos rizicima umjerenog karaktera koji su bili prisutni kao posljedica izazova iz međunarodnog okruženja”, navodi se u saopštenju.

Pozitivan uticaj na stabilnost ukupnog sistema imao je snažan rast crnogorske ekonomije, zabilježen treću godinu zaredom.

Finansijski sektor u Crnoj Gori pokazao je otpornost i ostao stabilan tokom prošle godine, pružajući snažnu podršku ekonomskom oporavku.

Članovi Savjeta su razmatrali Informaciju o finansijskoj stabilnosti za prvi kvartal ove godine, a podaci ukazuju na rast industrijske proizvodnje 4,9 odsto i prometa u trgovini na malo 6,7 odsto, dok je zabilježen pad u broju dolazaka turista od 12 odsto i broju ostvarenih noćenja od 19,1 odsto.

„U prvom kvartalu je zabilježeno ubrzanje inflacije, pa su potrošačke cijene u martu ove godine bile 0,5 odsto veće u odnosu na prethodni mjesec, dok je rast u odnosu na prošlogodišnji mart iznosio 5,5 odsto“, dodaje se u saopštenju.

Izvorni prihodi budžeta u prvom kvartalu ove godine, prema preliminarnim podacima Ministarstva finansija, bili su viši 8,6 odsto u odnosu na planirane, odnosno 6,6 odsto u odnosu na uporedni period prošle godine.

„U prvom kvartalu, bankarski sektor karakteriše visoka lividnost i dobra kapitalizovanost. Aktiva banaka na agregatnom nivou na kraju marta ove godine iznosila je 6,6 milijardi EUR, što je, na godišnjem nivou, rast od 3,7 odsto. Učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim na kraju marta iznosilo je 4,9 odsto, što predstavlja godišnji pad od 0,7 procentnih poena“, precizira se u saopštenju.

Ukupni krediti na kraju prvog kvartala ove godine iznosili su 4,3 milijarde EUR, što je rast od 11 odsto na godišnjem nivou.

Kreditna aktivnost banaka tokom prva tri mjeseca ove godine, posmatrana kroz nivo novoodobrenih kredita, bila je veća 33 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

U sektoru osiguranja je tokom prva tri mjeseca ove godine zabilježen rast bruto fakturisanih premija od 12,6 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Radović je informisala članove Savjeta da je CBCG, u saradnji sa nadležnim ministarstvima, pripremila i Evropskoj komisiji (EK) poslala na mišljenje Nacrt aplikacije za proširenje geografskog područja SEPA na Crnu Goru.

Takođe, Radović je informisala članove Savjeta i o svojoj nedavnoj posjeti Briselu i sastancima sa predsjednikom Evropskog savjeta za plaćanja i visokim zvaničnicima EK, koji su iskazali zadovoljstvo dosadašnjim napretkom Crne Gore po pitanju priprema za pridruživanje SEPA, kao i spremnost da ulože napore kako bi se podstaklo brže integrisanje naše zemlje u ovaj sistem.

Na sjednici je najavljeno i potpisivanje sporazuma o saradnji između CBCG, Agencije za nadzor osiguranja i Komisije za tržište kapitala u cilju unapređenja procesa prikupljanja statističkih podataka i informacija za potrebe monetarne i finansijske statistike.

