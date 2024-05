Veliko interesovanje firmi za učešće u izvođenju dionice Mateševo-Andrijevica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za nastavak projekta auto-puta Bar-Boljare postoji veliko interesovanje međunarodnih kompanija, što potvrđuje da se kvalitet implementacije može osigurati uz stvaranje novih radnih mesta u Crnoj Gori i transfer znanja i tehnologija, saopšteno je iz Monteputa.

Iz Monteputa su podsjetili da su crnogorska Vlada i Evropska komisij (EK), kao što je ranije objavljeno, postigle načelni dogovor o podršci nastavku izvođenja dionice Mateševo-Andrijevica, auto-puta Bar-Boljare, koje će biti finansirano iz EU fondova, kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i državnog budžeta.

U skladu s tim dogovorom, pokrenute su odgovarajuće procedure za izbor najpovoljnijeg izvođača radova prema takozvanoj Žutoj FIDIC knjizi, uz poštovanje EBRD procedura nabavki.

Poziv svim zainteresovanim kompanijama da izraze interesovanje objavljen je 24. aprila i biće otvoren 60 dana.

“U okviru ovog poziva, održan je sastanak pojašnjenja u prostorijama Monteputa, kojem su prisustvovali predstavnici devet međunarodnih kompanija. Veliko interesovanje međunarodnih kompanija za nastavak projekta auto-puta Bar-Boljare potvrđuje da se kvalitet implementacije može osigurati, uz stvaranje novih radnih mesta u Crnoj Gori i transfer znanja i tehnologija”, kazali su iz Monteputa.

Iz te kompanije su podsjetili da je projekat auto-puta Bar-Boljare dio indikativnog proširenja Trans-evropske transportne mreže (TEN-T) na prostoru Zapadnog Balkana, što obavezuje na primjenu odgovarajućih standarda tokom implementacije.

“Ovaj sastanak je dodatno potvrdio da je projekat autoputa Bar-Boljare pravi primjer međunarodnog projekta, za koji se interesuju referentni partneri iz raznih djelova svijeta uz osigurano finansiranje kako iz nacionalnih, tako i EU izvora”, zaključuje se u saopštenju.

