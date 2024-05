Bivši radnici Košute i danas blokirali put

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici cetinjske Košute ponovo su zaustavili saobraćaj između Cetinja i Podgorice u mjestu Kruševo ždrijelo, a blokada će trajati do 15 sati.

Predstavnica radnika, Dijana Vujović, kazala je da su 14. maja predali dopis ministarki rada i socijalnog staranja, Naidi Nišić, ali da još nijesu dobili nikakav odgovor.

Bivši radnici se nadaju da će nakon praznika, u četvrtak ili petak, odgovoriti na njihov zahtjev za prijem, prenosi portal RTCG.

“Iako se radi o rješavanju sličnih problema za 20 hiljada radnika, ova fabrika je prva 1996. koja je otišla pod stečaj. I smatramo da, ipak, imamo prioritet. Je li Bog dao da se svi isplate, ali kažem da mi treba da budemo i pozvani i da budu radnici Košute prioritet”, naglasila je Vujović.

Do sada ih je primio potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj, ali tada nijesu imali kompletnu dokumentaciju, jer, kako je objasnila, treba razumijeti da su bivši radnici otišli da žive i po drugim gradovima i u drugim državama i trebalo je vremena da se ti podaci pokupe.

“Međutim, poslije sedmicu mi smo predali taj dokument od 693 radnika koji traže devet plata i njih 81 koji traže povezivanje radnog staža. Ali evo, kao što vidite, poslije toga nije nas više niko primao iz Vlade. Probali smo da se obratimo direktno premijeru, direktno je prvo njemu išao zahtjev za prijem, međutim, on je to prebacio na Gjeloshaja. Do Spajića nijesmo mogli doći. Mi se, ipak, nadamo da će imati sluha, da će nas pozvati, ako ne, vidjećemo kako ćemo dalje. Mislili smo da organizujemo novu blokadu u petak, ali najvjerovatnije će biti u ponedjeljak”, navela je Vujović.

Ona je poručila da neće odustati, jer su došli do zida i više nemaju gdje.

“Prevareni smo toliko godina, ali ne odustajemo, idemo do kraja, pa da će nas ovdje biti petoro”, zaključila je Vujović.

