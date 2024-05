Reagovanja PES-a reflektuju duboku traumu te partije

Podgorica, (MINA) – Saopštenja Pokreta Evropa sad (PES), od kada ih je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponizio, reflektuju duboku traumu te partije, proizrokovanu opravdanim strahom da će ih oni koji su ih doveli na vlast odbaciti, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

Iz te stranke su kazali da su Vučićeve uvrede, ostavile PES u nevjerici, jer su do tada bili ubijeđeni da su bili dovoljno servilni, time što nijesu glasali za članstvo Kosova u Savjetu Evrope.

“Što su zažmurili na (Milorad) Dodikovu privatnu posjetu Parlamentu Crne Gore i što su sakrili protestnu notu BiH tim povodom”, kaže se u saopštenju DPS-a.

Navodi se da su u PES-a bili ubijeđeno da su bili dovoljno servilni jer na čelna mjesta državnih preduzeća, poput Rudnika uglja Pljevlja, postavljaju kadrove Demokratskog fronta koji su korupcijom razvalili ta ista preduzeća.

“Što podržavaju četničke peformanse po Crnoj Gori u izvedbi Daria Vraneša i Marka Kovačevića, što su dopustili Mandiću i Kneževiću da nameću volju svog šefa kao neupitnu, kao i to što su u ime Crne Gore gurnuli prst u oko Hrvatskoj i ozbiljno ugrozili EU put Crne Gore”, kazali su iz DPS-a.

Iz te stranke su rekli da su u PES-u, kada su shvatili da se “Vučićev politički sadizam hrani poniznošću njegove političke posluge”, upali u košmarno stanje gdje im se DPS, u svemu pričinjava.

Dodaje se da sve ono što PES ne smije da kaže Vučiću, za to krivi DPS.

“Ne želimo da likujemo nad krahom integriteta PES-a, ali nije da nijesmo upozoravali da nedostatak stava i savijanje kičme, vodi na kraju do njenog lomljenja, što se nažalost desilo ovoj partiji”, zaključuje se u saopštenju.

