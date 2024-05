Crvena zvezda novi šampion ABA lige

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Crvene zvezde novi su šampioni ABA lige.

Crvena zvezda je večeras u Beogradskoj areni, u trećem meču finala, savladala Partizan 82:76 i sa 3:0 u seriji osvojila trofej.

To je Crvenoj zvezdi sedma titula regionalnog šampiona.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Rokas Gedraitis i Luka Mitrović sa po 12 poena.

U ekipi Partizana, koji je bio oslabljen neigranjem Džejmsa Nanelia zbog incidenta sa Stefanom Lazarevićem, istakao se Aleksa Avramović sa 17 poena.

Dvocifren je bio još samo Danilo Anđušić sa 13 poena.

