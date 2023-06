SIDCG: Ćorić i Nikolić da podnesu ostavke

Podgorica, (MINA) – Sindikat izabranih doktora (SIDCG) pozvao je državnu sekretarku u Ministarstvu zdravlja Slađanu Ćorić i vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za zdravstvenu zaštitu Radovana Nikolića da podnesu ostavke zbog, kako su naveli, iznošenja neprihvatljivih i neutemeljenih stavova na štetu primarne zdravstvene zaštite.

Iz SIDCG-a su rekli da dijele mišljenje i podžavaju stavove Uduženja doktora opšte i porodične medicine Crne Gore.

“Ponašanje Ćorić, Nikolića kao i ministra (Dragoslava Šćekića) koji već duže vrijeme iznose neprihvatljive i neutemeljene stavove na štetu primarne zdravstvene zaštite (PZZ) je veoma štetno, pogotovo jer može imati za rezultat konfrontaciju pacijenata i ljekara”, rekli su iz SIDCG.

Oni su kazali da je Ćorić sa timom mladih ambicioznih pravnika, koji nemaju dovoljno znanja o primarnoj zaštiti, napravila veliku štetu ukupnom sistemu zdravstvene zaštite, “onemogućavajući izabrane doktore da rade na najznačajnijem segmentu, prevenciji hroničih nezaraznih bolesti i sprečavanju njihovih komplikacija”.

“Izgleda da ni to nije bilo dovoljno, nego je pred ukupnom crnogorskom javnošću uvrijedila sve ljekare PZZ konstatacijom da ne zaslužuju ni plate koje sada primaju”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je jednim potezom olovke taj tim poništio reformu primarne zdravstvene zaštite koja se sprovodi već 15 godina.

“Umjesto da zajedno sa strukom sagledaju dosadašnje rezultate i predlože rješenja za dalje unapređenje, oni obesmišljavaju postojanje izabranih doktora”, dodaje se u saopštenju.

Iz SIDCG su kazali da sve veći broj pacijenata zdravstvene usluge traži u privatnim zdravstvenim ustanovama, jer ne mogu da ih zadovolje u javnim zdravstvenim ustanovama.

Oni su pozvali Ćorić i Nikolića da sa svojim timom podnesu ostavke i time, kako su naveli, prestanu da nanose nepopravljivu štetu zdravstvenom sistemu Crne Gore.

“Nakon brojnih uvreda i represije koja se sprovodi javno ka bijelim mantilima koju sprovode poslednjih mjeseci, to ne bi trebalo da bude samo moralni čin već i obaveza”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS