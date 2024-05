Nastavljen dobar trend naplate prihoda u ovoj godini

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava carina je u prva četiri mjeseca ove godine ostvarila bruto naplatu prihoda u iznosu od 378 miliona EUR, što je 32,3 miliona ili devet odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Plan prihoda je za period od januara do kraja aprila premašen za 29,8 miliona EUR, odnosno 8,6 odsto.

“Uprava carina kontinuirano sprovodi aktivnosti na unapređenju i implementaciji mjera koje se odnose na pravilnu primjenu carinskih i poreskih propisa, pravilno svrstavanje roba po carinskoj tarifi, utvrđivanje preferencijalnog porijekla robe i carinske vrijednosti, u cilju postizanja efikasne naplate budžetskih prihoda”, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave su kazali da je kod svih vrsta dažbina ostvaren rast naplate prihoda.

PDV pri uvozu naplaćen je u iznosu od 256,5 miliona EUR, što je u odnosu na prva četiri mjeseca prošle godine više 12,8 miliona ili 5,3 odsto.

„Najznačajniji rast prihoda ostvaren je po osnovu akcize, ostvarenom bruto naplatom od 103,1 milion EUR, što je više 17,5 miliona ili 20,5 odsto. Ostvarena naplata carine iznosila je 17,5 miliona EUR i veća je dva miliona EUR ili 12,7 odsto”, precizirali su iz Uprave.

Naplata poreza na kafu iznosila je 804,8 hiljada EUR, dok su ostali prihodi naplaćeni u iznosu od 43 hiljade EUR.

„Imajući u vidu realizaciju rješenja o preusmjeru PDV kredita poreskih obveznika u martu prošle godine, u iznosu od 19 miliona EUR u korist evidencionog računa Uprave carina, veoma smo zadovoljni ostvarenim rastom naplate prihoda u prva četiri ovogodišnja mjeseca u odnosu na prošlu godinu”, rekli su iz Uprave.

Kako su objasnili, da nije bilo tog preusmjera, naplata PDV-a pri uvozu u martu ove godine bi bila veća 21,52 hiljade EUR u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec, a ukupna bruto naplata carinskih prihoda za ovogodišnji mart bila bi veća 424,12 hiljada EUR.

„Dodatno napominjemo da bi u tom slučaju ukupna bruto naplata u martu ove godine, u odnosu na isti prošlogodišnji period, bila veća 0,44 odsto, a naplata PDV-a pri uvozu 0,32 odsto”, dodaje se u saopštenju.

Službenici Uprave carina kontinuirano sprovode kontrolne aktivnosti na kompletnoj teritoriji Crne Gore.

U prva četiri mjeseca je otkriveno 170 carinskih prekršaja, čija je vrijednost oduzete robe iznosila 267,6 hiljada EUR, dok je iznos izrečenih novčanih kazni 114 hiljada EUR.

Takođe, ovlašćeni carinski službenici su podnijeli četiri krivične prijave.

Uprava carina je, prema riječima njenih predstavnika, fokusirana na trgovinske olakšice i primjenu pojednostavljenih postupaka, čija implementacija je nastavljena prema EU agendi carine.

U skladu sa najvišim EU standardima u oblasti saradnje i partnerstva između Uprave carina i poslovne zajednice, u navedenom periodu su dodijeljena tri statusa ovlašćenog privrednog subjekta (AEO).

“Dobijanjem AEO statusa, kompanije, kao pouzdani partneri carinske službe, stiču pravo na korišćenje većeg broja pogodnosti u carinskom postupku, čime doprinosimo stvaranju stabilnijeg poslovnog okruženja”, zaključuje se u saopštenju.

