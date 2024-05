Knežević: Spajić do petka da podnese predlog rezolucije o genocidu u Jasenovcu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević pozvao je premijera Milojka Spajića da do sljedećeg petka dostavi Skupštini predlog rezolucije o genocidu u Jasenovcu.

Prema riječima Kneževića, Spajić je u četvrtak pred čitavom crnogorskom javnošću saopštio da će podnijeti rezoluciju o genocidu u Jasenovcu.

„Javno ga pozivam da dostavi predlog rezolucije do sljedećeg petka, kako bi po skraćenoj proceduri u Skupštini osudili genocid nad srpskim, jevrejskim i romskim narodom u Jasenovcu“, naveo je Knežević.

On je kazao to dovoljno vremena da se rezolucija o genocidu u Jasenovcu zvanično formalizuje, jer, kako je naveo, nije potrebno raditi nikakva dodatna istraživanja i konsultovati eksperte.

„Brojke od najmanje 700 hiljada ubijenih Srba, Jevreja i Roma su istinite, neumoljive i užasavajuće“, rekao je Knežević.

On je naglasio da neće prihvatiti nikakve „sintkasičke vratolomije“.

„I namjeru da se genocid u Jasenovcu odjednom pretvori u prisilno plivanje u Savi i slučajna vješanja na vrbama. Previše je naših mrtvih pod zemljom da bismo im svaki dan prevrtali kosti rezolucijama za jednokratnu upotrebu“, naveo je Knežević.

Kako je kazao, to je prilika za Spajića da „održi javno datu riječ“.

„I pokaže kako ima isti odnos i prema stradanju srpskog naroda, tako što će dostaviti Skupštini predlog rezolucije o genocidu, a ne o zločinu u Jasenovcu“, naveo je Knežević.

On je rekao da bi „volio bi da griješi“, ali da se plaši da Spajić ipak neće podnijeti rezoluciju o genocidu.

„A ja ga preklinjem da to učini, ne zbog mene, nego zbog srpskog naroda bez čije podrške ni Jakov Milatović, ni on ne bi postali to što jesu“, zaključio je Knežević.

