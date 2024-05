HE Perućica ove godine proizvela 391 hiljadu MWh

Nikšić, (MIMA-BUSINESS) – Hidroelektrana (HE) Perućica, koja u nedjelju obilježava 64 godine rada, u prva četiri mjeseca ove godine ukupno je proizvela 391,03 hiljade megavat sati (MWh) električne energije, što je 43 odsto proizvodnog plana.

HE Perućica bi, prema tom planu, do kraja godine trebalo da isporuči ukupno 920 hiljada MWh energije.

Iz Elektroprivrede (EPCG) su saopštili da je HE Perućica, od 1960. godine, kada je počela da radi, do kraja aprila ove godine proizvela ukupno 54,98 miliona MWh energije.

Rukovodilac podružnice – HE Perućica, Radovan Đukanović, rekao je da se rođendan „stare dame“, tradicionalno, skromno i radno proslavlja, s obzirom na to da su već počele aktivnosti na pripremi ovogodišnjeg remonta i realizaciji planiranih investicionih projekata.

„U toku je remont auto-transformatora 125 MVA i njemu pripadajućih polja. U junu predstoji remont zatvaračnica dovodnog sistema, u julu su na redu postrojenja 110 kV, tokom avgusta tradicionalno glavni remont, uz totalnu obustavu rada, dok ćemo u septembru obaviti remont postrojenja 220 kV“, kazao je Đukanović.

On je rekao da su pred zaposlenima, pored redovnih aktivnosti, i veoma ozbiljni poslovi, koje izvodi Direkcija za razvoj i investicije.

„U toku je druga faza rekonstrukcije i modernizacije za koju je potpisan ugovor. Uskoro će biti raspisan javni poziv za projektovanje, isporuku opreme i montažu agregata A8, a aktivno se radi i na projektu Prevođenja viška vode rijeke Zete u jezero Krupac i spajanje jezera Krupac i Slano“, saopštio je Đukanović.

Kada se sve to završi, u naredne dvije do tri godine, HE Perućica će, kako je dodao, biti u potpunosti modernizovan i pouzdan proizvodni objekat, sa mogućnošću maksimalne valorizacije i iskorišćenja raspoloživog vodnog potencijala.

Sredinom godine očekuje se puštanje u pogon potpuno rekonstruisanih mHE Podgor i Rijeka Crnojevića, a znatno su popravljeni i uslovi za radnike.

Iz kompanije su kazali da je rekonstruisan radnički restoran, kuhinja sa novom opremom i svim elektro, vodovodnim i termotehničkim instalacijama, uređuju se prilazni putevi do HE, a od posebnog značaja je početak realizacije projekta tretmana otpadnih voda.

Za proizvodnju električne energije, HE Perućica koristi vode gornjeg toka rijeke Zete, odnosno vode koje iz Nikšićkog polja, pri izuzetno povoljnom padu na kratkom rastojanju, pokreću njene turbine.

U sastavu HE Perućica, čija instalisana snaga iznosi 307 MW, su akumulacije Krupac i Slano, te retenzija Vrtac, a dio sistema čini i pet malih hidroelektrana na teritoriji Podgorice, Kolašina, Cetinja i Šavnika.

