Sjutra treći finalni meč Jadrana i Primorca

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana i Primorca odigraće sjutra u Herceg Novom treći meč finala prvenstva Crne Gore.

Primorac, nakon dva odigrana meča, vodi 2:0 u polufinalnoj seriji.

Prvi duel u Herceg Novom dobio je 9:6, dok je u drugom, nakon boljeg izvođenja peteraca, pred svojim navijačima slavio 15:13.

U finalu igra se na tri dobijena meča.

Duel u Herceg Novom počeće u 19 sati.

Primorac čeka titulu još od 2008. godine.

Bio je prvak i godinu ranije.

Šampion bivše SFRJ Jugoslavije bio je u sezoni 1985/86, dok je 2009. godine bio evropski prvak.

Jadran igra za desetu uzastopnu, ukupno 13. titulu prvaka Crne Gore.

Trofej je, osim posljednjih devet (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. i 2023), osvajao i 2009, 2010. i 2012. godine. Bio je prvak i bivše FNRJ (1958. i 1959) i Srbije i Crne Gore (2003, 2004. i 2006).

