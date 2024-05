Turistički inspektori dva mjeseca u šest primorskih opština

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za inspekcijske poslove (UIP) će boraviti u šest primorskih opština 60 dana, od 1. jula do 29. avgusta, a samo u Herceg Novom planirano je da bude oko 13 inspektora.

Direktorica UIP-a, Ana Vujošević, i predsjednik Opštine Herceg Novi, Stevan Katić, su na sastanku u četvrtak razgovarali o planu rada turističkih inspektora u susret ljetnjoj sezoni, kao i o saradnji Uprave i opštinskih službi u predstojećem periodu.

Vujošević je kazala da je saradnja Uprave i hercegnovske lokalne samouprave već godinama na zavidnom nivou, a sa predstavnicima grada razgovarali su na teme predsezonskih i sezonskih aktivnosti.

„UIP će boraviti u šest primorskih opština 60 dana, od 1. jula do 29. avgusta. Što se tiče Herceg-Novog, planirano je da bude oko 13 inspektora, ali se taj broj može mijenjati u odnosu na potrebe. Danas smo razmatrali i koje su to ključne tačke i prioritetne stvari na koje će UIP posebno obratiti pažnju, vodeći se principima koji su neophodni za nesmetano funkcionisanje turističkog prozivoda i za najbolju uslugu prema građanima i turistima“, kazala je Vujošević nakon sastanka u Kabinetu predsjednika Opštine.

Prema riječima Katića, Opština i UIP su i do sada imali dobru saradnju, a ona će se nastaviti i u toku predstojeće ljetnje sezone u vidu zajedničkih akcija Uprave i opštinskih službi.

Sastanku su prisustvovali i pomoćnik direktorice iz Sektora za zaštitu životne sredine, bezbjednosti i zdravlja ljudi i zaštitu državnih resursa, Darko Rašović, potpredsjednik Opštine Mirko Mustur, sekretarka za turizam, ekonomski razvoj i investicije Suzana Memarović, sekretar za komunalne djelatnosti Vasilije Seferović, načelnica Službe za inspekcijske poslove Marija Bošković i direktor Uprave lokalnih javnih prihoda, Milovan Baždar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS