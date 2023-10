Šehović predložio donošenje odluke o bojkotu popisa

Podgorica, (MINA) – Lider Socijaldemokrata (SD) Damir Šehović predložio je Predsjedništvu i Glavnom odboru te partije da donosu konačnu odluku o bojkotu popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori.

Šehović je kazao da nadležni državni organi do danas nijesu pokazali ni minimum želje da saslušaju i uvaže opravdane argumente opozicije, civilnog društva, ali i gotovo svih nacionalnih savjeta.

„Koji već neko vrijeme uporno, odgovorno, posvećeno i dobronamjerno ukazuju na potrebu odgađanja popisa, zbog nemogućnosti njegovog zakonitog organizovanja od 1. do 15. novembra, koji bi garantovao slobodno izjašnjavanje građana, ali i objektivnu i istinitu obradu prikupljenih podataka“, dodao je Šehović.

On je, kako je saopšteno iz SD-a, rekao da su se zbog toga stekli uslovi za donošenje konačne odluke o bojkotu popisa i da vremena za čekanje više nema.

“Odsustvo bilo kakve želje za postizanjem konsenzusa na tu temu i uspostavljanjem adekvatnog monitoringa, što je inače uvijek u ranijem periodu bila praksa, jasno ukazuje na neskrivenu namjeru da se fingiraju i zloupotrijebe osjetljivi podaci iz popisa u funkciji realizacije etničkog inženjeringa“, kazao je Šehović.

Prema njegovim riječima, jasno je da je konačna intencija stvaranje pretpostavki za promjenu Ustava, sa ciljem urušavanja građanskog karaktera države i sprovođenja svojevrsne etnofederalizacije, nakon koje bi u Crnoj Gori postojali narodi prvog i drugog reda.

Šehović je poručio da su svi koji baštine temeljne ustavne vrijednosti, na kojima Crna Gora počiva, dužni da se oštro usprotive takvom štetnom naumu, odnosno da obezvrijede rezultate za koje je, zbog odbijanja uspostavljanja bilo kakvog vida kontrole, unaprijed poznato da će biti fabrikovani.

“Zato sam danas i zvanično predložio Predsjedništvu i Glavnom odboru SD-a donošenje konačne odluke o bojkotu popisa, vjerujući da će biti i formalno prihvaćena na sjednicama koje su zakazane za srijedu“, naveo je Šehović.

On je kazao da je bojkot, nažalost, jedini preostali efikasan način za obesmišljavanje friziranih rezultata i opasne političke agende koja nakon toga slijedi.

Šehović je poručio da građanska Crna Gora i vrijednosti koje sobom nosi nemaju alternativu.

“Nedavanje legitimiteta popisu koji se po svaku cijenu planira sprovesti bez ikakve kontrole i nadzora, važan je dio te borbe, ali i obaveza onih koji su takvu Crnu Goru prethodnih decenija mukotrpno stvarali”, rekao je Šehović.

