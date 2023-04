Saslušaće Abazovića povodom podrške prijemu Kosova u SE

Podgorica, (MINA) – Skupštinski Odbor za međunarodne odnose i iseljenike obaviće u srijedu kontrolno saslušanje premijera i rukovodioca Ministarstva vanjskih poslova (MVP) Dritana Abazovića, povodom odluke da Crna Gora podrži članstvo Kosova u Savjetu Evrope (SE).

To je odlučeno na današnjoj sjednici Odbora, kojoj nijesu prisustvovali predstavnici opozicije.

Predsjednik Odbora Miodrag Lekić kazao je da je potrebno demistifokovati tu odluku, navodeći da način odlučivanja stvara utisak tajanstvenosti.

„Pojavilo se da Socijalistička narodna partija (SNP) kaže da ništa o tome ne zna. Ako je tako, država je vođena na neozbiljan način, koji ne dolikuje mjesnoj zajednici“, rekao je Lekić.

On je kazao da će tražiti objašnjenje kako je to odlučeno i da čuju obrazloženje Vlade i MVP.

„Ovo nije antialbanska politika, nema veze uopšte sa tim pitanjima dobrosusjedskih odnosa, nego se radi o odgovornosti i pitanju ozbiljnosti crnogorske Vlade“, istakao je Lekić .

To pitanje, kako je naveo, zaslužuje da bude ozbiljno analizirano.

Poslanik Demokratskog fronta (DF) Slaven Radunović upitao je zašto, ako se Ukrajina navodi stalno kao primjer posljednjih godinu, neko nije razmislio zašto je Ukrajina bila uzdržana.

„Zato što, ako mogu da se prekrajaju granice Srbiji, onda se postavlja pitanje da li će moći i Ukrajini. I onda su iz tog razloga, potpuno pragmatično, glasali uzdržano“, rekao je Radunović i dodao da je Crna Gora napravila potez koji se i očekuje od marionetske države.

Radunović je naglasio da su odnosi u regionu od esencijalnog značaja za Crnu Goru.

„Ne možemo za stvari koje se tiču najbližeg regiona da se ponašamo na način da slušamo šta o tome misle sile koje su preko okeana“, rekao je Radunović.

Prema njegovim riječima, Abazović ne samo što je uradio nešto kako nije dozvoljeno, nego nema ni legitimitet.

„Ima podršku osam ili devet poslanika, a za ovu stvar nema nego tri ili četiri, to je pretjerano, pa i ako je od njega“, dodao je Radunović.

Poslanik Demokrata Momo Koprivica kazao je da je pravo javnosti da zna sve o postupanju organa vlasti.

Kako je kazao, kada su u pitanju odnosu u regionu, najvažnije je da se bez konflikta rješavaju svi sporovi.

Koprivica je kazao da ne vjeruje u navode da jedan dio Vlade nije imao informacije u odnosu na postupanje drugog dijela.

„Ne vjerujem u neinformisane političare na tom niovu, prije će biti da se neka odgovornost izbjegava“, rekao je Koprivica.

Poslanik SNP-a Bogdan Božović ponovio je da to nije bila tema na Vladi i da bi, da je bila, ministri SNP-a svakako glasali protiv odluke da se podrži prijem Kosova u SE.

„Svjesni smo da su u regionu najvažniji odnosi Crne Gore i Srbije, imajući u vidu naše kulturne i istorijske veze. Smatramo da ti odnosi mogu biti održivi samo uz poštovanje interesa obje strane“, rekao je Božović.

On je kazao da je lako provjerljivo da li je odluka o podršci prijemu Kosova u SE bila tema na Vladi.

„Ne sumnjam u ono što su kazali ministri SNP-a – da oni nijesu bili informisani da će predstavnik Crne Gore glasati za prijem“, rekao je Božović.

Poslanik DF-a Jovan Vučurović kazao je da su odluku o glasanju da Kosovo uđe u SE donijele ambasade i da su one dominantno uticale na to.

On je naveo da je, nakon što je vidio Abazovića u Pećkoj patrijaršiji, znao da otprilike slijedi potez koji će biti usmjeren protiv Srbije i srpskog naroda.

„Doživaljavam ovaj potez kao poniženje srpskog naroda u Crnoj Gori i tradicionalne Crne Gore“, rekao je Vučurović.

Kako je kazao, da je DF na mjestima odlučivanja, Crna Gora ne bi glasala za prijem Kosova u SE.

Odbor će obaviti kontrolno saslušanje predstavnika Vlade i na temu Bilans i stanje diplomatskih aktivnosti crnogorskih vlada i ministarstva vanjskih poslova na rješavanju pitanja Prevlake.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS