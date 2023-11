Šaranović: U policijskim akcijama uhapšeno više osoba, zaplijenjena droga i oružje

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija danas je, tokom planskih koordiniranih akcija u Budvi, Nikšiću i Kolašinu, uhapsila više osoba i zaplijenila drogu i više komada oružja, rekao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Šaranović je kazao da su današnje akcije policije nastavak istrajnog operativnog rada u borbi protiv organizovanih kriminalnih grupa.

Kako je naveo, pretresi stanova i vozila koja koriste članovi organizovanih kriminalnih grupa izvršeni su na nekoliko lokacija u ta tri grada.

“Tokom akcija, više osoba je uhapšeno, a službenici su zaplijenili i više komada oružja i određenu količinu droga”, rekao je Šaranović.

On je naveo da je vidno prisustvo pripadnika posebne jedinice policije na Cetinju, gdje je pojačana kontrola svih bezbjednosno interesantnih osoba.

“Ta akcija je odgovor na bezbjednosne izazove nastale zbog puštanja na slobodu određenih pripadnika organizovanih kriminalnih grupa, a koje su posljedica neizricanja presuda u roku od tri godine”, kazao je Šaranović.

On je naveo da su svakodnevne odlučne aktivnosti policije dio šire koordinirane akcije na svim nivoima.

“Nemilosrdna odlučnost policijskih službenika je odraz našeg strateškog opredjeljenja da ni jedan oblik kriminaliteta nećemo tolerisati, jer je vrijeme kada su kriminalci uživali podršku u policijskim strukturama iza nas”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, početak kadrovskih promjena već daje vidljive rezultate, i biće nastavljen na principu profesionalne hrabrosti.

“Period nadmoći kriminala nad državom biće samo dio prošlosti, koja će nas podsjećati da se više nikada ne smijemo i nećemo vratiti u to mračno doba”, zaključio je Šaranović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS