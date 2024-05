Đuričković: Amandmani potvrda da je Vlada pod kontrolom Vučićevog režima

Podgorica, (MINA) – Najavljeni amandmani Vlade na Rezoluciju Ujedinjenih nacija (UN) o Srebrenici najbolje potvrđuju da je Vlada Crne Gore pod potpunom kontrolom režima srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, ocijenile su Socijaldemokrate (SD).

Međunarodni sekretar SD-a Miloš Đuričković kazao je da je i najvećem laiku potvrđeno da je Crna Gora napravila zaokret u vanjskoj politici.

To, kako je naveo, potvrđuju prisustvo predstavnika vlasti proslavi neustavnog dana Republike Srpske i protestna nota Minstarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine povodom posjete Milorada Dodika Skupštini Crne Gore.

Đuričković je rekao da to potvrđuje i glasanje na Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) i Savjetu Evrope, odbijanje kosponzorisanja Rezolucije o Srebrenici i najavljeni amandmani.

On je ocijenio da vanjska politika Vlade Crne Gore nije proevropska i nije bazirana na dobrosusjedskim odnosima.

“Valja se prisjetiti riječi novoizabranog premijera Srbije Miloša Vučevića od prije par dana: “Izgubili smo Crnu Goru… Da danas imamo izlaz na more mnogo bi lakše dobijali ono što treba da dobijamo”. Đe Vuč(ić)ević okom, tu Vlada Crne Gore skokom”, navodi se u saopštenju.

Kako je kazao Đuričković, Vlada premjera Milojka Spajića je, predloženim amandmanima, u potpunosti podredila vanjsku politiku interesima Beograda, ne mareći za štetu koju takva politika kreira prema drugim susjedima, ali i prema evropskim integracijama.

“Svojevoljno pristaju da beogradskom režimu služe kao moneta za potkusurivanje”, naveo je Đuričković.

Prema njegovim riječima, ako su najavljeni amandmani proizvod “domaće pameti”, a ne diktat Beograda, onda je jasno da ljudi koji sjede u crnogorskoj Vladi imaju potpuno iskrivljen vrijednosni sistem i da su apsolutno neznaveni i nesposobni za rukovođenje vanjskom politikom i državom.

Đuričković smatra da aktuelna Vlada Crne Gore nije proevropska, da sa njom Crna Gora nije pouzdan NATO partner i da ne vodi dobrosusjedsku politiku.

“Ako je određenom broju međunarodnih adresa to još uvijek teško za prihvatiti kao činjenicu, svakako bi trebalo biti jasno našim susjedima, baš zbog prošlih iskustava”, dodao je Đuričković.

On je naglasio da se genocid u Srebrenici nije desio kao posljedica djelovanja pojedinca, ili neke samostalne grupe.

Đuričković je dodao da se genocid desio kao direktna posljedica politike koju je vodio Slobodan Milošević i da je organizacija i izvršenje genocida imalo punu podršku tog sistema.

“Shodno tome, ne čude najavljeni amandmani Vlade Crne Gore i pokušaj svođenja krivice na pojedinca a ne sistem, ako uzmemo u obzir da su većina konstituenti vlasti upravo nasljednici politike Slobodana Miloševića, koju nikad nijesu osudili i od koje se nikad nijesu ogradili”, poručio je Đuričković.

