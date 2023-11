Šaranović: Niko nije i neće biti iznad zakona

Podgorica, (MINA) – Hapšenje bivšeg direktora Uprave policije Slavka Stojanovića pokazuje da niko nije i neće biti iznad zakona i da će svako ko je umiješan u nezakonite radnje biti priveden pravdi, poručio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Šaranović je u saopštenju naveo da, u vezi sa današnjim hapšenjem Stojanovića i još jedne osobe, želi da istakne izuzetan profesionalizam i posvećenost koju su pokazali službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO).

Kako je kazao, ta akcija, sprovedena po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), jasan je dokaz odlučnosti organa gonjenja u borbi protiv korupcije i zloupotrebe službenog položaja.

„Hapšenje, koje je rezultat sumnji u zloupotrebu službenog položaja u vezi sa švercom cigareta, pokazuje da niko nije i neće biti iznad zakona i da će svako ko je umiješan u nezakonite radnje biti priveden pravdi“, istakao je Šaranović.

On je pohvalio efikasnost i posvećenost kako SPO-a, tako i SDT-a, čija je saradnja, kako je naveo, bila ključna u realizaciji te operacije.

„Ova akcija je dio šireg napora naše države u borbi protiv kriminala i korupcije, i pokazatelj je naše nepokolebljive posvećenosti očuvanju pravne države i zaštiti interesa svih građana Crne Gore“, kazao je Šaranović.

On je rekao da je, kao ministar unutrašnjih poslova, ponosan na rad policijskih službenika, i poručio da će Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviti da pruža punu podršku u svim naporima usmjerenim na suzbijanje kriminala i korupcije u Crnoj Gori.

„Uz puno poštovanje prezumpcije nevinosti, ovo hapšenje, kao i sva prethodna, nijesu samo jasna poruka izvršiocima krivičnih djela, već i obećanje građanima da će pravda biti zadovoljena“, dodao je Šaranović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS