Šaranović: Napadi na policajce neće biti tolerisani

Podgorica, (MINA) – Napadi na policajce su nedopustivi i sigurno neće biti tolerisani, poručio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

On je u Kliničkom centru Crne Gore posjetio policajca podgoričkog Odjeljenja bezbjednosti Mića Radovića, koji je povrijeđen u petak u incidentu, kada ga je Z.V. napao tokom sprovođenja do pritvorskih prostorija nanoseći mu tešku tjelesnu povredu.

Šaranović je, kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, rekao da Radovićev profesionalizam i hrabrost koju je pokazao tokom obavljanja zadataka, zaslužuju duboko poštovanje i divljenje svih.

On je kazao da je napad i podsjećanje na svakodnevne izazove sa kojima se suočavaju policijski službenici dok štite građane.

“Ovom prilikom pružam podršku ne samo povrijeđenom policajcu, već i svim pripadnicima policijskih snaga koji rade na očuvanju javnog reda i mira. Napadi na policajce su nedopustivi i sigurno neće biti tolerisani”, poručio je Šaranović.

On je kazao da očekuje da društvo jedinstveno osuđuje ovakve napade.

“Jer svi zajedno moramo pružiti nedvosmislenu podršku onima koji čuvaju javni red i mir i vode računa o sigurnosti i bezbjednosti svih naših sugrađana”, kazao je Šaranović.

On je istakao da je to i poruka da Uprava policije u svakom trenutku mora biti operativna i sposobna da odgovori najsloženijim zadacima, naročito u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije te da zato smatra neprimjerenim.

“A možda čak i društveno opasnim da Upravom policije u bilo kom trenutku upravlja lice koje nema povjerenje parlamenta i Vlade, što je, kazao je, činjenica u ovom trenutku”, zaključio je Šaranović.

