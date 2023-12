Šaranović: Akcija na Cetinju potvrda neselektivnosti u borbi protiv kriminala

Podgorica, (MINA) – Akcija policije, koja je jutros sprovedena na Cetinju, oslikava profesionalizam i predanost službi bezbjednosti i potvrđuje neselektivnost u borbi protiv svih oblika kriminala, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, kojim rukovodi Lazar Šćepanović, uz saradnju sa službenicima Regionalnog centra bezbjednosti “Centar” i taktičkim jedinicama Sektora policije posebne namjene, jutros su uhapsili tri osobe osumnjičene za pokušaj ubistva na Cetinju 13. septembra.

Šaranović je kazao da je njihova misija obezbijediti da svaki građanin osjeća sigurnost i zaštitu od kriminalnih djela.

On je poručio svim građanima da Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije neće prezati pred izazovima u očuvanju zakona i reda.

“Snažno stojimo u odbrani pravde, ne praveći razliku između različitih grupa ili pojedinaca. Svaki oblik kriminala suočava se sa istom odlučnošću i efikasnošću naših službi, što potvrđuje i jutrošnja akcija”, naveo je Šaranović.

On je kazao da je ponosan na hrabre policijske službenike jer, kako je rekao, njihov rad daje snagu i sigurnost Crnoj Gori i poručuje da nema mjesta za kriminal u društvu, ma od kog dolazio.

“Uz zahvalnost pripadnicima policije, pozivam sve građane da budemo zajedno na putu izgradnje sigurnijeg i pravednijeg društva”, dodao je Šaranović.

