Šaps: Crna Gora važan partner za UK

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje važan partner za Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) i ta zemlja je spremna da pruži podršku pri obuci i razvoju sposobnosti crnogorske Vojske, kao i njenoj modernizaciji, poručio je ministar odbrane UK Grant Šaps.

Iz Ministarstva odbrane saopštili su da je Šaps čestitao resornom ministru Draganu Krapoviću stupanje na dužnost.

Šaps je, kako su naveli, naglasio značaj saradnje u oblasti odbrane i bezbjednosti između NATO saveznika i istakao da Crna Gora ostaje važan partner za UK.

„On je izrazio spremnost njegove zemlje da pruži podršku pri obuci i razvoju sposobnosti Vojske Crne Gore, kao i njenoj modernizaciji“, kaže se u saopštenju.

Šaps je naglasio da UK ostaje posvećeno bezbjednosti Zapadnog Balkana.

„On je naglasio značaj zajedničkih napora kako bi se region održao na evroatlantskom putu“, rekli su iz Ministarstva.

