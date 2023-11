SAD uvele sankcije Mićunoviću i Davidoviću

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država (SA) uvelo je danas sankcije crnogorskim biznismenima Branislavu Mićunoviću i Miodragu Davidoviću.

Američko Ministarstvo finansija je uvelo sankcije za osam pojedinaca i šest subjekata u Bosni i Hercegovini (BiH), Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji koji, kako je saopšteno, direktno olakšavaju ruski uticaj ili čije koruptivne aktivnosti imaju koristi od tog uticaja, među kojima su Mićunović i Davidović.

Kako je navelo Ministarstvo finansija, Mićunović je decenijama bio jedna od vodećih ličnosti u organizovanom kriminalu u Crnoj Gori, još od perioda bivše Jugoslavije.

Mićunović je, dodaje se, najpoznatiji je po ilegalnom švercu cigareta “koji je korumpirao i podrivao nezavisnost demokratskih institucija Crne Gore”.

“Mićunović je označen zbog odgovornosti ili saučesništva u, ili direktnog ili indirektnog uključivanja u, korupciju vezanu za Zapadni Balkan, uključujući korupciju od vlade na Zapadnom Balkanu ili trenutnih ili bivših vladinih zvaničnika na bilo kojem nivou vlasti na Zapadnom Balkanu, kao što je zloupotreba javne imovine, eksproprijacija privatne imovine radi lične dobiti ili političkih ciljeva, ili mito”, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo finansija je u odluci navelo da Davidović decenijama pere novac za kriminalne grupe, jačajući svoj uticaj i oblikujući svoje kriminalno preduzeće koje se bavi švercom cigareta, nafte i oružja u Crnoj Gori.

“Njegove koruptivne aktivnosti omogućile su napore Rusije da kompromituje nezavisnost demokratskih institucija i pravosuđa zemlje, uključujući napore da utiču na rezultate izbora”, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je Davidović umiješan u skandal koji je doveo do hapšenja Dragija Raškovskog, generalnog sekretara vlade Sjeverne Makedonije, ključnog saradnika bivšeg premijera Zorana Zaeva.

Dodaje se da je Davidović sankcionisan “zbog odgovornosti ili saučesništva, direktne ili indirektne umiješanosti u korupciju u vezi sa Zapadnim Balkanom, uključujući i korupciju u ime ili povezanu sa vladom na Balkanu, ili aktuelnim ili bivšim vladinim zvaničnikom na bilo kojem nivou vlade na Balkanu, kao što su pronevjera javne imovine, ili oduzimanje privatne imovine u ličnu korist ili političke svrhe, ili mito”.

“Davidović je označen zbog odgovornosti ili saučesništva u, ili direktnog ili indirektnog uključivanja u, akcije ili politike koje prijete miru, sigurnosti, stabilnosti ili teritorijalnom integritetu bilo koje oblasti ili države na Zapadnom Balkanu”, rekli su iz Ministarstva finansija.

Kaznenim merama je predviđeno blokiranje imovine i interesa sankcionisanih pojedinaca i entiteta u Americi, ili u posjedu ili pod kontrolom američkih državljana.

Amerikancima su takođe zabranjene sve transakcije koje obuhvataju imovinu ili interese sankcionisanih pojedinaca.

Istovremeno, Stejt dipartment je danas uveo sankcije protiv dva pojedinca i 12 entiteta sa Zapadnog Balkana koji su, kako se navodi, povezani sa ruskim malignim uticajem i korupcijom koja to omogućava.

Portparola Stejt dipartmenta Metju Miler rekao je da su sankcije uvedene srpskom političaru Mišu Vaciću, “zbog učešća na nelegitimnom referendumu o aneksiji koji je organizovao Kremlj na teritoriji Ukrajine pod ruskom okupacijom u septembru prošle godine”.

Stejt dipartment je sankcionisao bivšeg ministra bez portfelja u Vladi Srbije Nenada Popovića i kompanije koje se povezuju sa njim.

“Popović održava bliske veze sa Kremljom i koristi svoju mrežu za korumpirane šeme da bi se lično obogatio”, naveo je u saopštenju Miler.

Miler je rekao da je Ministarstvo finansija uvelo sankcije za osam pojedinaca i šest subjekata u BiH, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji koji direktno olakšavaju ruski uticaj ili čije koruptivne aktivnosti imaju koristi od ruskog uticaja.

“Ti pojedinci i subjekti takođe ometaju ključne reforme i napredak prema pristupanju Evropskoj uniji”, naveo je on.

Miler je rekao da ovim odlukama američka Vlada želi da promijeni ponašanje označenih pojedinaca i subjekata i da se suprotstavi lokalnoj korupciji, organizovanom kriminalu, nezakonitim poslovima i trgovini uticajem koji povećavaju zlonamjerni uticaj Rusije.

