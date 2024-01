SAD podržavaju napore u cilju unapređenja zdravstvenih usluga

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) podržavaju ambicije crnogorskih zdravstvenih vlasti da unaprijede sistem zdravstvene zaštite u pogledu kvaliteta i dostupnosti servisa koji su potrebni pacijentima, saopšteno je na sastanku ministra zdravlja Vojislava Šimuna i američke ambasadorke Džudi Rajzing Rajnke.

Iz Ministarstva zdravlja su saopštili da je sa sastanka, koji je u srijedu održan u tom resoru, poručeno da su SAD spremne da razmotre podršku konkretnim projektima u toj oblasti.

Šimun je zahvalio na velikodušnoj i višemilionskoj pomoći koju je Vlada SAD-a opredijelila crnogorskom zdrvstvenom sistemu u prethodnom periodu, posebno u vrijeme COVID pandemije.

On je rekao da se nada da će dobra saradnja i podrška zapadnih partnera biti nastavljene.

Šimun je, kako su naveli iz Ministarstva, upoznao Rajnke sa projektima i prioritetima administracije kojom rukovodi.

„Posebno je istakao jačanje sistema primarne zdravstvene zaštite, uloge izabranog doktora, jačanje prevencije, kao i unapređenje digitalizacije“, kaže se u saopštenju.

Digitalizacija će, kako je dodao, značajno olakšati rad medicinskom kadru, a pacijentima pojednostaviti kretanje kroz sistem.

Šimun je ukazao na potrebu zanavljanja zdravstvene infrastrukture, koja je u pojedinim regijama zapuštena i zahtijava najhitniju reakciju države, ali i prijateljsku podršku partnera koji mogu doprinijeti kvalitetnijem sprovođenju i finalizaciji tih projekata.

Rajnke je zahvalila Šimunu na predstavljanju prioriteta resora zdravlja i navela da su SAD spremne da razmotre podršku i pomoć Crnoj Gori kroz najprioritetnije oblasti.

Ona je kazala da će Ambasada SAD nastaviti da sarađuje sa Vladom i Ministarstvom zdravlja na ispunjenju zadataka neophodnih za napredak Crne Gore u procesu evro-atlantskih integracija.

