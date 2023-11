Rovčanin, Ćeman, Leković i Stjepović novi poslanici

Podgorica, (MINA) – Nikola Rovčanin, Albin Ćeman, Momčilo Leković i Duško Stjepović biće novi poslanici Demokrata u Skupštini Crne Gore, saopšteno je iz te partije.

Oni će zamijeniti Aleksu Bečića, Moma Koprivicu, Dragana Krapovića i Vladimira Martinović koji su podnijeli ostavke zbog izbora na funkcije ministara i potpredsjednika Vlade.

Iz Demokratske Crne Gore su kazali da će novi poslanici zajedno sa Borisom Bogdanovićem, Zdenkom Popović i Anđelom Vojinović činiti Klub poslanika te stranke.

„Na ovaj način popune upražnjenih poslaničkih mjesta u poslaničkom klubu, Demokratska Crna Gora, koja je jedna od najmlađih partija na našoj političkoj sceni i poznata po tome što je donijela mnoge promjene, nastavlja da stvara dobru demokratsku praksu i predvodi reformske procese“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će u Klubu poslanika Demokrata biti više od pola poslanika koji nikada ranije nijesu bili u toj funkciji, iako nijesu nepoznata lica u političkom životu Crne Gore.

Predsjednik Kluba poslanika biće Bogdanović.

