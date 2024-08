Represent Communications novi prijatelj Fondacije Čini dobro

Podgorica, (MINA) – Širenje kruga prijatelja Fondacije Čini dobro najbolji je pokazatelj da to udruženje svojim radom pomaže u izgradnji bolje i pravednije zajednice, kazala je direktorica Fondacije Marija Manja Jovović.

Iz Fondacije Čini dobro saopštili su da je Represent Communications novi prijatelj Fondacije.

„Promocija društveno odgovornog poslovanja i poslovne kulture koja je usmjerena na podršku inicijativama za unapređenje kvaliteta života cjelokupne društvene zajednice su neki od ciljeva Fondacije Čini dobro, koja okuplja kompanije koje su prepoznate po društveno odgovornom poslovanju“, navodi se u saopštenju.

Jovović je kazala da je, rezultatima koje postiže kroz aktivnosti i projekte u oblastima edukacije, zelenih inicijativa i digitalnih servisa, Fondacija Čini dobro uspjela da skrene pažnju na sebe, svoj rad i uticaj koji ostvaruje u crnogorskom društvo.

„Širenje kruga prijatelja Fondacije, među kojima je sada i Represent Communications Crna Gora, najbolji je pokazatelj da Fondacija svojim radom pomaže u izgradnji bolje i pravednije zajednice“, rekla je Jovović.

Ona je istakla da im to daje podstrek da rade još više.

„Fondacija Čini dobro, pored donatora koji su renomirane kompanije, širi mrežu prijatelja koji dijele iste vrijednosti po pitanju društveno odgovornog poslovanja i filantropije“, kaže se u saopštenju.

Direktorica Represent Communications, Ivana Bobičić, rekla je da je poslovanje u skladu sa principima društvene odgovornosti u fokusu njihovog poslovanja od samog osnivanja, tako da je saradnja sa Fondacijom Čini dobro logičan slijed i prirodna nadogradnja njihovih planova.

„Udruživanjem znanja, iskustva i resursa, vjerujem da zajednički možemo da ostavimo lokalnoj zajednici i društvu generalno značajan pečat i generišemo promjene na bolje“, kazala je Bobičić.

