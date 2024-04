Reforma obrazovanja važna za članstvo u EU

Podgorica, (MINA) – Reforma obrazovnog sistema neophodna je kako bi Crna Gora bila spremna za članstvo u Evropskoj uniji (EU), zaključeno je na sastanku ministarke prosvjete, nauke i inovacija Anđele Jakšić Stojanović i regionalne direktorke UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju Ređine De Dominićis.

Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), Jakšić Stojanović je istakla važnost saradnje sa UNICEF-om u ostvarivanju ciljeva obrazovanja za sve i kazala da je Vladin resor na čijem je čelu spreman da podrži projekte i inicijative koje doprinose unapređenju kvaliteta obrazovanja.

Jakšić Stojanović je naglasila značaj napora UNICEF-a u promociji inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja za svu djecu, sa posebnim naglaskom na najranjivije grupe.

“Saglasnost u pristupu i zajednički ciljevi potvrđuju spremnost za dalju saradnju u ostvarivanju prava i dobrobiti svakog djeteta u Crnoj Gori”, kazala je Jakšić Stojanović.

De Dominićis je kazala da je ključno poboljšati inkluziju i kvalitet obrazovanja, kako bi osigurali da svako dijete u Crnoj Gori ostvaruje pravo na obrazovanje.

“UNICEF će nastaviti da podržava razvoj sveobuhvatne reforme sistema obrazovanja sa akcionim planom koji je adekvatno finansiran kako bi se ova reforma efikasno realizovala”, poručila je De Dominićis.

U saopštenju MPNI se navodi da sastanak Jakšić Stojanović sa De Dominićis predstavlja nastavak uspješne saradnje MPNI i UNICEF-a u ostvarivanju zajedničkih ciljeva u oblasti obrazovanja i dječje zaštite.

Kako se dodaje, sastanku su prisustvovali i odlazeći šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander, zamjenica šefa predstavništva UNICEF-a Sabina Žunić, kao i koordinatorke UNICEF-ovog tima za obrazovanje i komunikacije, Maja Kovačević i Jelena Perović.

