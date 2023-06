Raspisan oglas za obrazovanje kadeta na vojnim akademijama u inostranstvu

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo odbrane objavilo je oglas za izbor 20 kadeta za upis na vojne akademije u Hrvatskoj, Austriji, Grčkoj i Turskoj.

Iz tog resora su kazali da se za upis na Vojnu akademiju „Dr Franjo Tuđman“ u Zagrebu traže dva kadeta za studijski program Vojno inžinjerstvo i troje za studijski program Vojno pomorstvo, sa mjestom studiranja u Splitu.

„Za upis na Terezijansku akademiju u Beču traže se dva kadeta/kinje – jedan za smjer Pješadija, a drugi Logistika“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, oglas je raspisan i za ukupno devet kadeta za tri vojne akademije u Atini.

Iz Ministarstva su rekli da se za Vojnu akademiju kopnene vojske traži po jedan kadet za smjerove Pješadija, Inžinjerija i Veza.

„Za Vazduhoplovnu vojnu akademiju traže se dva kadeta za smjer Pilot/kinja i jedan za smjer Inžinjer/ka telekomunukacija i elektronike, dok se za Pomorsku vojnu akademiju traže dva kadeta za smjer Pomorstvo i jedan za smjer Inženjer pomorstva“, kaže se u saopštenju.

Navodi se za dvije vojne akademije u Ankari traže ukupno četiri kadeta, odnosno dvoje za Vojnu akademiju kopnene vojske, smjer Pješadija i dvoje za Medicinski fakultet.

Iz Ministarstva su kazali da kandidati moraju biti crnogorski državljani, ne mlađi od 18, niti stariji od 21 godinu na dan 31. decembra, kao i da moraju imati najmanje vrlodobar uspjeh u srednjoj školi.

Ministarstvo odbrane primljenim kadetima obezbjeđuje besplatno obrazovanje na pomenutim vojnim akademijama, besplatan smještaj i ishranu u njihovim internatima, kao i mjesečna primanja.

„Nakon završetka studija, obezbijeđen im je posao u Vojsci Crne Gore“, rekli su iz Ministarstva.

Rok za prijavljivanje je 30. jun.

