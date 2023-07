Raspisan konkurs za glavnog i odgovornog urednika RTV Podgorica

Podgorica, (MINA) – Radio televizija (RTV) Podgorica raspisala je konkurs za glavnog i odgovornog urednika tog lokalnog javnog emitera.

Prethodno je Savjet dao saglasnost vršiocu dužnosti direktora RTV Podgorica Radu Vojvodiću da raspiše konkurs za to radno mjesto.

Kako prenosi Gradski portal, konkurs je objavljen danas na Zavodu za zapošljavanje, a rok za prijavljivanje je 30 dana.

Pravo da se prijavi ima svaki punoljetni crnogorski državljanin koji ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, najmanje pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni ispit za rad u državnim organima i nije osuđivan za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu.

Radni odnos se zaniva na određeno vrijeme od 48 mjeseci, a provjeru radnih sposobnosti vrši poslodavac.

CV sa dokumentacijom podnosi se u originalu ili ovjerenoj kopiji, u zatvorenoj koverti, u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa na adresu: Radio televizija Podgorica, ulica 19. decembar broj 13, Podgorica, sa naznakom za: oglas – radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS