Radulović: Povrijeđeni u eksploziji u stabilnom stanju

Podgorica, (MINA) – Svi povrijeđeni u eksploziji u zgradi podgoričkog Osnovnog suda u stabilnom su zdravstvenom stanju, kazala je direkorica Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) Ljiljana Radulović.

Ona je rekla da se, nakon eksplozije, na pregled u KCCG javilo osam osoba, od kojih pet sa fizičkim povredama.

“Svi pacijenti su vitalno stabilni. Četiri će ostati u KCCG-u na daljem bolničkom liječenju”, navela je Radulović, prenosi Pobjeda.

Ona je kazala da će nekima od povrijeđenih biti potreban hirurški tretman.

Radulović je rekla da je najvažnije da se u ovom trenutku vrše sve procedure kako bi konstatovali definitivne povrede.

U eksploziji koja se danas oko 11 sati i 35 minuta dogodila u zgradi podgoričkog Osnovnog suda poginula je jedna osoba, a najmanje petoro ljudi je povrijeđeno.

