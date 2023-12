Radulović: Je li MUP mogao dati 2,5 miliona vrtićima, umjesto za sudske sporove

Podgorica, (MINA) – Odbor za bezbjednost i odbranu usvojio je danas, većinom glasova, izvještaj i preporuke Državne revizorske institucije (DRI), koja je dala pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) za prošlu godinu i negativno ocijenila pravilnost poslovanja tog Vladinog resora.

Usvajanju tog dokumenta jedini se protivio potpredsjednik odbora i bivši ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, prenosi portal Libertas.

Odbor je obavezao MUP da, u roku od pola godine, informiše to skupštinsko tijelo o realizaciji preporuka DRI za otklanjanje nepravilnosti utvrđenih tokom revizije.

Predsjednik Odbora, Miodrag Laković rekao je da je na sjednici ukazano na važnost postojanja precizno definisanog kadrovskog plana, zaštite zaposlenih na radu, fokusiranje na adekvatno kreiranje i sprovođenje strategije za upravljanje ljudskim resursima.

Kako je rekao, ukazano je i na unapređivanje mahanizma za upravljanje rizicima, sprovođenje postupaka javnih nabavki i nadzor nad njima.

“Apostrofiran je značaj potpune primjene internih procedura u postupku i načinu nabavke, zaduženja, izdavanja i razduženja naoružanja i municije u svim magacinima naoružanja”, naveo je Laković.

Senator DRI, Branislav Radulović, je na sjednici Odbora ukazao na ključne stavke koje su utvrđene revizijom, koja je sprovedena u MUP-u, izdvojivši nesprovedene javne nabavke policijskih uniformi iako je budžetom bio opredijeljen novac za taj posao.

On je ukazao i na veliki broj neraspoređenih službenika – 1.921 od ukupno 4.830 zaposlenih, nevođenje evidencije imovine, ogromne izdatke za sudske sporove.

“Za prinudnu naplatu sudskih rješenja prošle godine MUP je izdvojio 2.531.761 EUR. Po strani zašto imate toliko sudskih sporova i zašto ih gubite. Ne želim biti populista, pa pitati jesmo li ovo mogli dati, primjera radi, vrtićima”, rekao je Radulović.

On je naveo da je to jedan od sistemskih problema.

Radulović je kazao i da je revizijom utvrđeno da je MUP u decembru prošle godine isplatilo varijabilni dodatak svim zaposlenim, na osnovu zbirnih rješenja, u kojima se kao kriterijumi navode izuzetni rezultati i kvalitet rada i povećan obim posla, bez detaljnog obrazloženja, odnosno opisa konkretnog posla.

“To nije po zakonu. Varijabilni dodaci se ne mogu davati na osnovu zbirnih rješenja”, rekao je Radulović.

On je naveo da je MUP-u preporučeno da izradi internu proceduru kojom će se bliže precizirati kriterijumi i način ostvarivanja prava na varijabilni dodatak.

Adžić je rekao da je saglasan sa Radulovićem da su sudski sporovi sistemski problem.

On je kazao da su zaposleni u MUP-u, kojim je tada rukovodio, prošle godine dobili takozvanu 13. platu, kao “svojevrsni stimulans i nagradu za njihove rezultate”.

Komentarišući to što MUP prošle godine nije iskoristio devet miliona EUR koje su mu bile namijenjenje, između ostalog, i za nabavku novih uniformi za policijske službenike, Adžić je rekao da su se period kovid epidemije i agresije Rusije na Ukrajinu odrazili i na tržište Crne Gore, kako na trajanje nabavke, tako i na cijene, koje su porasle.

“Za puno toga što je bilo potrebno nabaviti, novac koji je bio namijenjen za te svrhe, bio je nedovoljan”, rekao je Adžić.

