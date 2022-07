Radiće na izmjenama Zakona o priznavanju stranih obrazovnih isprava

Podgorica, (MINA) – Programom rada Ministarstva prosvjete predviđene su izmjene i dopune Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija u cilju utvrđivanja jasnih i detaljnijih kriterijuma za priznavanje isprava, kao i unapređenja modela priznavanja, kazao je resorni ministar Miomir Vojinović.

On je za Vijesti rekao da očekuje da će se kroz te izmjene mladi okrenuti kvalitetnijim fakultetima, a ne onim ustanovama u kojima misle da mogu lako doći do diplome.

”Cilj nam je, između ostalog, da mladima pošaljemo poruku da pažljivo biraju ustanovu na kojoj će nastaviti srednje ili visoko obrazovanje”, naveo je Vojinović.

On je istakao da će se izmjenama Zakona unaprijediti važeći postupak priznavanja inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanja kvalifikacija.

”A samim tim zaštititi crnogorski obrazovni sistem i tržište rada imajući u vidu pojavu da se subjektima nadležnim za priznavanje dostavlja sve veći broj inostranih obrazovnih isprava stečenih na nerenomiranim privatnim ustanovama”, naveo je Vojinović.

On je podsjetio da je Crna Gora potpisnica Konvencije o priznavanju kvalifikacija iz oblasti visokog obrazovanja, u evropskom regionu poznatija kao Lisabonska konvencijа od 2004.

Kako je kazao Vojinović, prema toj konvenciji države potpisnice obavezne su da osiguraju transparentne, koherentne i pouzdane procedure i kriterijume pri procjeni i priznavanju kvalifikacija.

On je poručio da će se prilikom izrade predloga zakona konvencija u svakom momentu poštovati.

„Međutim, s druge strane, naše je pravo i obaveza da razrađujemo dalje njene principe i time omogućimo sopstvenom tržištu da se zaštiti od sumnjivih diploma”, poručio je Vojinović.

On je kazao da će se u postupku izrade predloga zakona uvažiti i činjenica da je na samitu Zapadnog Balkana u Poljskoj, održanom u julu 2019. godine, usvojena Deklaracija o priznavanju kvalifikacija visokog obrazovanja na Zapadnom Balkanu, s ciljem unapređenja mobilnosti između zemalja.

Vojinović je naveo da, kada je riječ o prioritetima u visokom obrazovanju, Ministarstvo prosvjete ima u planu brojne aktivnosti.

”Neke od njih su usmjerene na realizaciju aktivnosti u cilju postizanja strateških ciljeva razvoja visokog obrazovanja, u skladu sa Strategijom razvoja visokog obrazovanja 2022-2026“, kazao je Vojinović.

Kako je naveo, strategija će se primjenjivati formiranjem radne grupe za izradu i realizaciju godišnjih akcionih planova, a Savjet za visoko obrazovanje će biti uključen u monitoring realizovanih aktivnosti.

„U planu je i unapređenje sistema priznavanja inostranih obrazovnih isprava, kroz nova revidirana zakonska rješenja i procedure usklađene s najboljom evropskom praksom”, rekao je Vojinović.

On je kazao da se, takođe, radi na uvođenju razvijenih i unaprijeđenih kriterijuma za dodjelu studentskih stipendija i kredita, kao i na boljoj promociji stipendija stranih vlada i programa mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja.

Vojinović je dodao da su u toku aktivnosti čiji je cilj unapređenje uslova u studentskim domovima, kao i dalje razvijanje normativa i standarda za akreditaciju zajedničkih studijskih programa, koji vode do dvojne ili zajedničke diplome, u cilju internacionalizacije visokog obrazovanja.

„U pogledu digitalizacije obrazovnog sistema na ovom nivou obrazovanja, planirano je uvođenje novih softverskih podrški u proces priznavanja inostranih obrazovnih isprava, kao i mogućnosti elektronskog prijavljivanja za prijem studenata u studentske domove”, naveo je Vojinović.

Prema njegovim riječima, u saradnji s evropskim i univerzitetima širom svijeta, planirano je stručno usavršavanje, kako profesora i nastavnog kadra, tako i studenata, kroz treninge, razne programe mobilnosti, studijske posjete i kurseve.

”Takođe, u fokusu aktivnosti Ministarstva u ovoj oblasti biće i razvoj i implementacija sistema studentskog zapošljavanja, kroz razvijene servise”, rekao je Vojinović.

