Rad Mješovite komisije doprinosi jačanju međuvjerskog dijaloga

Podgorica, (MINA) – Implementacija Temeljnog ugovora i rad Mješovite komisije između Crne Gore i Svete Stolice doprinose jačanju međuvjerskog dijaloga, kazao je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) saopšteno je da je danas održana šesta sjednica Mješovite komisije između Crne Gore i Svete Stolice, kojoj su predsjedavali Ivanović i sekretar za odnose sa državama i međunarodnim organizacijama Svete Stolice Pol Ričard Galager.

”Rad Mješovite komisije i implementacija Temeljnog ugovora dodatno doprinose afirmaciji i jačanju odnosa Crne Gore i Svete Stolice, te predstavljaju podsticaj za dalje jačanje međuvjerskog dijaloga u našoj zemlji”, rekao je Ivanović.

Kako je saopšteno, Galager je istakao da su implementacija Ugovora, kao i nastavak rada Mješovite komisije dokaz obostrane posvećenosti, kao i sadržajne i konstruktivne saradnje Svete Stolice i Crne Gore.

Iz MVP su podsjetili da je Mješovita komisija ustanovljena u skladu sa Temeljnim ugovorom, 2014. godine, sa ciljem razmatranja pitanja od zajedničkog interesa koja proističu iz Ugovora, a koja zahtijevaju nova ili dodatna rješenja.

“Do sada je održano pet sastanaka Mješovite komisije, tokom kojih su, osim tema vezanih za sprovođenje Temeljnog ugovora, razmatrana i druga pitanja iz domena bilateralnih odnosa Crne Gore i Svete Stolice”, kaže se u saopštenju.

