Pusić: Politički konsenzus oko ulaska Crne Gore u EU ne smije biti deklarativan

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori mora da postoji konsenzus između političkih aktera oko ulaska države u Evropsku uniju (EU), koji ne smije biti deklarativan, poručila je bivša ministarka vanjskih poslova Hrvatske, Vesna Pusić.

Ona je rekla da je Hrvatska uspjela da 12 godina drži politički konsenzus oko projekta ulaska u EU i da su na tome radili zajednički i vlast i opozicija, što smatra ključem uspjeha.

Pusić je naglasila da je konsenzus vrlo važan, ali da on ne smije biti samo deklarativan.

“Ne može biti da tvrdimo da bi smo da Crna Gora uđe u EU, ali podržavamo politiku Slobodana Miloševića to nije konsentus nego prazne riječi. Konsenzus je slaganje i inkluzivnost sa ljudima sa kojima ste inače politički na suprotnoj strani, stvarni razgovor o temi Crne Gore u EU i šta je za to potrebno”, rekla je Pusić za TV E.

Kako je navela, princip “jedno govoriš, a drugo radiš” je destruktivan za Crnu Goru.

“Male zemlje kao sto smo mi imaju nadprosječnu korist od EU. To je objektivno nacionalni inetres Crne Gore i to je politički posao kojeg se moraju prihvatiti ljudi iz raznih političkih stranaka koji iskreno vjeruju da je to u interesu crnogorskog društva i države”, istakla je Pusić.

Komentarišući to što je predsjednik države Jakov Milatović pohvalio politiku bivšeg crnogorskog predsjednika Momir Bulatovića, koji je bio blizak saradnik Miloševića, i uticaju takvih stavova na napredak Crne Gore, Pusić je rekla da “mlađe generacije treba da se puste 90-ih“.

“Ako je stvarni cilj, ne fiktivni i glumljeni, uspjeh Crne Gore na putu prema EU, a bili ste prije dvije godine na korak od toga, držite se tih stavova i vrijednosti”, poručila je Pusić.

Ona je kazala da Hrvatska sa iskustvom može pomoći Crnoj Gori na evropskom putu, ali da se političke odluke o tome donose u Crnoj Gori.

“Pustite se 90-ih. Gledajte naprijed i šta je u interesu te mlađe generacije i nevjerovatno lijepe, ali turbulente Crne Gore”, dodala je Pusić.

