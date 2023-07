Prostorije Bemaksa nijesu u zgradi za koju je stigla dojava

Podgorica, (MINA) – Prostorije Bemaksa /Bemax/ ne nalaze se u zgradi za koju je danas stigla dojava o bombi, saopštili su iz te kompanije, navodeći da vjeruju da će policija brzo doći do osobe koja je uputila prijetnje zloupotrebljavajući ime te firme.

Hotel Podgorica i zgrada koja se nalazi u njegovoj neposrednoj blizini evakuisani su danas zbog dojave da su u tim objektima postavljene eksplozivne naprave.

Iz Bemaksa su kazali da su u svim useljenim poslovnim prostorima u toj zgradi korisnici firme koje nemaju nikakve povezanosti sa Bemaksom.

Kako su rekli, na krovu zgrade se samo nalazi reklama njihove kompanije, a sjedište Bemaksa i svi njihovi zaposleni su na sasvim drugoj adresi.

Iz Bemaksa su naveli da je jedini razlog zbog kojeg se ta zgrada povezuje sa tom kompanijom to što su radili na njoj i za taj posao dobili određeni broj kvadrata poslovnog prostora, koji je odmah stavljen u promet na tržištu nekretnina i nikada nije korišten za bilo kakve potrebe firme.

Oni su kazali da vjeruju da će crnogorska policija profesionalno obaviti svoj posao i zaštiti ljude koji rade u pomenutoj zgradi.

„Kao i da će brzo doći do osobe koja je uputila prijetnje aktiviranjem bombe, zloupotrebljavajući ime naše kompanije kao povod za potencijalni teroristički akt i da će preduzeti sve zakonom propisane mjere kako bi počinilac bio priveden pravdi“, navodi se u saopštenju.

Iz kompanije Bemaks su poručili da, bez obzira na to što se njihove prostorije ne nalaze u toj zgradi, stoje na raspolaganju nadležnim državim institucijama za sve eventualne potrebne informacije i pomoć u sprovođenju istrage.

„Bemaks će, kao i u svim ranijim slučajevima, zaštiti svoje ime i ugled pred crnogorskim sudovima od onih koji se ne ustručavaju da zloupotrijebe ovako jezive prijetnje po živote crnogorskih građana samo da bi pokušali da nanesu štetu našoj kompaniji“, kaže se u saopštenju.

