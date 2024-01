Prošle godine usvojeno dvoje djece

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori su prošle godine usvojeni dječak i djevojčica uzrasta ispod sedam godina, kazali su iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Iz tog Vladinog resora su Portalu RTCG rekli da je broj djece podobne za usvajanje smanjen posljednjih godina, jer se sve više njih smješta u hraniteljske porodice.

Kako su naveli iz Ministarstva, broj osoba zainteresovanih za usvojenje djece veći je od broja djece podobne za usvojenje.

Iz Ministarstva su kazali da je posljednjih godina period čekanja na dijete znatno produžen, jer je i broj djece podobne za usvojenje značajno smanjen.

“Naime, u proteklom periodu sve manji broj djece se smješta u ustanovu za djecu bez roditeljskog staranja, a sve više djece se smješta u hraniteljske porodice”, naveli su iz Ministarstva.

Oni su kazali da u Dječjem domu “Mladost” u Bijeloj trenutno boravi 71 dijete.

Iz resornog ministarstva rekli su da proceduru usvojenja zainteresovani bračni parovi započinju u centru za socijalni rad u opštini prebivališta/boravišta i da procedura procjene podobnosti nije dugotrajna i komplikovana.

