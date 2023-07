Pripadnik VCG u pomorskoj operaciji EU Atalanta

Podgorica, (MINA) – Pripadnik Vojske Crne Gore (VCG) Filip Ćorac biće upućen u pomorsku operaciju EU NAVFOR Atalanta, na dužnost štabnog oficira, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Iz tog Vladinog resora kazali su da će Ćorac, koji je poručnik korvete, biti raspoređen na brod Komande snaga ratne mornarice Italije, klase D 560 ITS Durand de la Penne.

Kako su naveli, Ćorca je povodom upućivanja u pomorsku operaciju danas primio načelnik Generalštaba VCG Zoran Lazarević.

„Lazarević je istakao značaj učešća mornaričkih oficira u misiji i poručniku poželio srećnan put i mirno more, uz očekivanje da Crnu Goru predstavlja na najbolji način“, kaže se u saopštenju.

