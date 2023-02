Prikupljeno preko 146 hiljada EUR pomoći za Tursku i Siriju

Podgorica, (MINA) – Crveni krst Crne Gore (CKCG) do danas je prikupio preko 146 hiljada EUR pomoći ugroženom stanovništvu Turske i Sirije, koje je pogođeno razornim zemljotresima.

Kako je saopšteno iz CKCG-a, nakon zemljotresa koji je pogodio Tursku i Siriju ta organizacija je 7. februara otvorila žiro račun za prikupljanje pomoći stanovništvu tih država.

Oni su podsjetili da je aktiviran i SMS broj kod sva tri telefonska operatera preko kog građani slanjem poruke mogu da doniraju sredstva.

„CKCG je do danas preko žiro računa kod Hipotekarne banke prikupio 146.586 EUR, uz šta je opredijelio i po tri hljade EUR za turski i sirijski Crveni polumjesec“, kaže se u saopštenju.

Iz CKCG-a su naveli da je danas izvršen prenos prve tranše direktno turskom Crvenom polumjesecu od 76.293 EUR, kao i da će isti iznos za sirijski Crveni polumjesec biti uplaćen u apel Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.

Oni su podsjetili da su i dalje otvoren žiro račun kod Hipotekarne banke 520-5188-31 i SMS broj 15888 kod sva tri operatera, preko kog slanjem jedne poruke građani mogu donirati EUR.

„Pozivamo sve građane i privredna društva da nastave da daju svoj doprinos jer će oporavak u tim područjima nakon katastrofalnog zemljotresa trajati dugo i biće neophodna kontinuirana podrška“, zaključuje se u saopštenju.

